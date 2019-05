Giro d’Italia 2019 | la classifica dei favoriti | nessuna differenza nella seconda tappa

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Velocità altissime, maltempo e tanta tensione: non ci sono state però differenze tra i big, la prima in linea, deld’Italia. Sempre al comando della graduatoria Primoz Roglic che è davanti a Simon Yates e Vincenzo Nibali: tra i papabili per la vittoria finale sono molto vicini anche Miguel Angel Lopez e Tom Dumoulin. Andiamo a scoprire ladeid’Italia1. Primoz Roglic (Slovenia) 4h57’42” 2. Simon Yates (Gran Bretagna) a 19” 3. Vincenzo Nibali (Italia) a 23” 4. Miguel Angel Lopez (Colombia) a 28” 5. Tom Dumoulin (Olanda) a 28” 6. Rafal Majka (Polonia) a 33” 7. Bauke Mollema (Olanda) a 39” 8. Bob Jungels (Lussemburgo) a 46” 9. Davide Formolo (Italia) a 50” 10. Esteban Chaves (Colombia) a 1′ 11. Pavel Sivakov (Russia) a 1’01” 12. Mikel Landa (Spagna) a 1’07” 13. Ilnur ...

