Europee | Salvini | Un referendum per la Lega

Europee 2019 - Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più : “Noi facciamo le leggi - gli altri comizi” : Vicini alle Europee 2019, si registra un Salvini in difficoltà sotto i colpi di Luigi Di Maio “Gli italiani dovranno scegliere alle Europee tra chi si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no, tra chi basse le tasse nie comizi e chi lo fa davvero, chi aiuta le persone con il … Continue reading Europee 2019, Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più: “Noi facciamo le leggi, gli ...

Pd - ecco Geri : albanese e migrante Europee 2019 - 'sono l'anti-Salvini' : "Mi candido contro Salvini perchè siamo agli antipodi", dice Geri Ballo. Nata a Tirana e laureata a Torino. Si candida con il Pd alle Europee. La storia. Segui su affaritaliani.it

Salvini : «Le Europee - un referendum tra la vita e la morte» e Di Maio ricorda : «A Renzi non andò bene» : Il ministro dell’Interno lancia l’appello per votare la Lega: «Ci dovete aiutare ad andare in europa come primo partito europeo, per andare a riprenderci le chiavi di casa nostra». E il ministro dello Sviluppo economico ribatte: «L’ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi. Io non sfido gli italiani»

Salvini : Europee referendum per Lega. Di Maio : l'ultimo a parlare così fu Renzi : Anche nel giorno della festa della mamma continua lo scontroa distanza tra Lega e Cinquestelle. L'occasione questa volta la lancia Matteo Salvini che usa parole precise in vistab delle elezionin...

Salvini paragona le Europee a un referendum. Di Maio : "L'ultimo a parlarne è stato Renzi" : Nuovo botta e risposta a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno su un palco di Sanremo paragona il voto delle Europee ad un "referendum tra la vita e la morte". Il titolare dello Sviluppo Economico replica a strett giro da San Giovanni Rotondo: "l'ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi, e non gli è andata bene". Chiudendo il suo comizio a Sanremo in mattinata aveva detto Salvini: "Il 26 maggio ...

Le Europee non saranno elezioni ma un referendum fra la vita e la morte - dice Salvini : "Il 26 maggio sarà un referendum, non saranno elezioni Europee. Sarà un referendum fra la vita e la morte, fra il futuro e il passato". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiudendo il suo comizio a Sanremo. "I dati ad oggi dicono che 4 italiani su 10 non vanno a votare il 26 maggio, ma vanno al mare o in montagna o in campagna: io vi chiedo di fare fatica con me in questi 14 giorni, per cambiare l'Europa che ...

Matteo Salvini - la Lega e l'obiettivo 41% alle Europee : il mercato delle liste : La Lega di Matteo Salvini ha il vento in poppa. In tutti i sondaggi, il Carroccio supera abbondantemente il 30%, quasi raddoppiando i consensi incassati alle Politiche del 2018 (17,3%). Ma la scalata potrebbe non essere finita qui. Perché ai Salviniani manca poco - poco più del 9% - per raggiungere

Europee - ritorna il gioco social "Vinci Salvini" : utenti a rischio privacy : Dopo il successo alle Politiche, la propaganda leghista ripropone il concorso che mette in palio foto, telefonate e incontri con il leader. La tecnica si chiama gamification e serve a incentivare le ...

Sondaggi Europee - Salvini 'corre' verso il voto : chi scende e chi sale : La Lega si conferma favorita in vista del voto del 26 maggio: secondo gli ultimi Sondaggi il Carroccio potrebbe arrivare al...

Un posto nel Governo dopo le Europee : così Matteo Salvini convincerà Armando Siri a dimettersi : Il pressing del Movimento 5 Stelle e la posizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "obbligano" Matteo Salvini a cedere su Armando Siri, fedelissimo ma soprattutto personaggio chiave nello scacchiere leghista. Ma il passo indietro sarà solo momentaneo: se ne riparlerà con il rimpasto di Governo, dopo le Elezioni Europee.Continua a leggere

Papa Francesco - ordine in Vaticano : sfregio a Matteo Salvini - a gamba tesa sulle Europee : Un faccia a faccia tra Papa Francesco e Matteo Salvini ormai è un'ipotesi considerata sempre più improbabile negli ambienti della Santa Sede. Dopo quasi un anno da ministro dell'Interno, il leader della Lega non è ancora riuscito a farsi ricevere in Vaticano. Eppure un incontro ci sarebbe dovuto ess

Europee - Berlusconi : 'Il Ppe lasci la sinistra e si allei con Orban e Salvini' : 'Per cambiare l'Ue bisogna cambiare le alleanze e per fare questo è chiaro che dovrò essere presente'. Così Silvio Berlusconi lasciando il San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato la scorsa ...