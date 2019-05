Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE DOPO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA E’ STATO RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA CASAL LUMBROSO E LA Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO ECASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE HA PROVOCATO LA CHIUSURA AL KM 63+500 ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO IN CARREGGIATA ESTERNA, SI TRANSITA IN COMPLANARE FINO ALLA Roma FIUMICINO. UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA IN CARREGGIATA INTERNA, AL KM 46+800 PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE HA PROVOCATO LA CHIUSURA AL KM 63+500 ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO IN CARREGGIATA ESTERNA, SI TRANSITA IN COMPLANARE FINO ALLA Roma FIUMICINO. UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA IN CARREGGIATA INTERNA, AL KM 46+800 PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. PER IL RESTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA HA PROVOCATO LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA VIA DEL PESCACCIO E LA Roma FIUMICINO. TRAFFICO DEVIATO IN COMPLANARE PER IL RESTO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA MAGLIANA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE TRA LA Roma FIUMICINO E BOCCEA RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA VIA PONTINA UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E LA TOMA TERAMO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO PERCORRENDO LA A91 ...