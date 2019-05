Sampdoria | Marco Giampaolo contro polemiche e dietrologie | “giocheremo al massimo per la

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019)non vuole cali di tensione tra i suoi uomini nonostante la stagione sia di fatto già terminata “Lo spirito con il quale affrontare questo finale deve essere quello giusto, quello di sempre. Così è stato domenica scorsa, così deve essere la prossima. I principi che ci devono guidare sono il rispetto per maglia, tifosi, immagine“. Nessun calo di tensione nelle ultime 3 sfide di campionato, è quiello che promette il tecnico della, alla vigilia del match casalingol’Empoli a caccia di punti salvezza. “Migliorare la classifica dello scorso anno, accrescere il proprio valore aggiungendo un pezzettino: questo è quello che devono fare i nostri calciatori, per migliorare il proprio valore -prosegue il tecnico blucerchiato nella conferenza stampa della vigilia-. Mi piace come gioca l’Empoli. Mi piace ...

UCS1946 : @Marco_Samp @sampdoria Grazie cugino ? - Marco_Samp : @UCS1946 @sampdoria Bravo hai fatto bene!?? - sampdoria : ??? Termina qui la conferenza stampa di Marco #Giampaolo. Appuntamento a domani pomeriggio per #SampEmpoli. -