Rimpatri e sicurezza | Salvini attacca Conte e Di Maio | «Non comandi tu»

Rimpatri e sicurezza - Salvini all’attacco Conte e Di Maio : non sei tu a comandare : I leghisti assicurano che Matteo Salvini se ne frega dei sondaggi che danno il Carroccio in calo di molti punti, alcuni addirittura sotto il 30 per cento. «Sono dati virtuali, alla fine Conteranno i voti reali e non c’è dubbio che la Lega sarà il primo partito, davanti ai 5 Stelle», spiega Edoardo Rixi, preoccupato piuttosto delle divisioni sulla p...

Dl Sicurezza bis - pene più severe per immigrazione clandestina e reati contro ufficiali. Fonti M5s : “Vuol coprire fallimento Rimpatri” : Maglie più strette per coloro che effettuano salvataggi in mare dei migranti, con il ministro dell’Interno che avrà la possibilità di “limitare o vietare il transito e la sosta” nelle acque territoriali italiane e pene più severe a chi imbarca persone violando le disposizioni delle autorità Search and rescue (Sar) o dello Stato di bandiera. Ma anche pugno duro contro i reati di devastazione e danneggiamento, soprattutto in caso ...

Migranti - Cassazione accoglie ricorso di un ivoriano omosessuale : “Verificare effettiva sicurezza in caso di Rimpatrio” : Non basterà più accertare che nei Paesi di origine non siano in vigore leggi discriminatorie, ma si dovrà accertare che le forze di sicurezza abbiano messo in campo effettivi controlli e “adeguata tutela” per garantire il rispetto dei diritti degli omosessuali. Una sentenza della Cassazione, che ha accolto il ricorso di un cittadino gay della Costa d’Avorio, Bakayoko Aboubakar, minacciato dai parenti, ha aumentato i controlli ...

Roma - marocchino ferisce georgiano | Salvini alza il livello di sicurezza - M5s lo incalza : "Meno lettere e più Rimpatri" : Diventa un'occasione di scontro politico Lega-M5s la lite "per un crocefisso" tra un marocchino e un georgiano - entrambi senzatetto - alla stazione Termini. Sul caso il pm contesta anche l'aggravante del movente religioso, per la questura si tratta di futili motivi