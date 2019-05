MIUI 10 9 5 9 Global Beta porta la personalizzazione della lockscreen e lo sblocco delle

Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 : A distanza di un paio di mesi dall'arrivo nel ramo beta, l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro è disponibile adesso anche nel ramo Stabile per tutti i modelli compatibili. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 proviene da TuttoAndroid.

Iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento alla MIUI 10.3.2.0 Global Stabile i Redmi Note 7, anche sul territorio Italiano. Il pacchetto ha un peso di 683MB, ragion per cui sarebbe meglio scaricarlo sotto rete Wi-Fi. L'upgrade si occupa di integrare le patch di sicurezza di marzo 2019, insieme ad alcune altre novità, tra cui il riconoscimento AI degli scenari in ambito fotografico, il blocco (all'occorrenza) dell'apertura del pannello notifiche ...

La MIUI 10 in versione Global Beta sta iniziando a ricevere il consueto aggiornamento settimanale, arrivando così alla versione 9.4.25.

La MIUI 10 in versione Global Beta sta iniziando a ricevere il consueto aggiornamento settimanale, arrivando così alla versione 9.4.18.

Uno dei vantaggi di MIUI, l'interfaccia che accomuna, a eccezione degli Android One, gli smartphone Xiaomi, è la possibilità di ricevere alcune funzioni indipendentemente dalla versione di Android. È dunque possibile vedere alcune novità introdotte da Android 9 Pie anche su smartphone che utilizzano versioni precedenti, come Oreo o Nougat. È il caso di una versione personalizzata di […]

Xiaomi Mi 9 riceve una nuova versione Stabile di MIUi 10 in Cina, con novità legate al notch. Arriva anche la prima versione Global Stabile.

MIUI rilascia la versione 9.3.28 di MIUI 10 Global Beta, con Patch e di marzo e modalità scura per (quasi) tutti.

Anche POCOPHONE F1 accoglie a braccia aperte la nuova modalità Game Turbo con la MIUI Global Beta, una funzione che permette di godere di una gestione più intelligente e proficua delle risorse dedicate all'esperienza di gioco.

Xiaomi pubblica la versione 9.2.21 di MIUI 10 Global Beta, con molte novità, ma ci sono alcuni esclusi davvero eccellenti.

Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie in versione Global Stabile, dopo la fase di test in versione beta.

Il team di Xiaomi ha deciso di dare il via al programma di Beta testing per la ROM Globale dei Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli

MIUI 10 Global Beta 9.3.14 rilasciata per moltissimi dispositivi ma con pochissime novità.