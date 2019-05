Abusò di 10 bambini | ex prete condannato a 20 anni

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Stefano Damiano La sentenza della Corte di appello di Bari ha aumentato di 2la precedente condannadi 10con età comprese tra gli 11 e i 13; l'exGiovTrotta, è statoa 20di carcere dalla Corte d’appello di Bari che oltre a confermare la condanna di primo grado ha deciso per un aumento della pena di 24 mesi. I fatti risalgono al 2014 quando l'allora sacerdote iniziò, nel foggiano, i suoi abusi; la prima vittima un minorenne di 11per il quale Trotta è statoin via definitiva a 6. A seguito del primo caso gli investigatori della Polizia postale iniziarono le indagini scoprendo altri 9 episodi avvenuti nello stesso periodo e con le stesse modalità. L’exavrebbe violentato i minorenni singolarmente o in gruppo nella sua abitazioni, scattando delle foto durante gli atti sessuali; Trotta aveva la loro ...

