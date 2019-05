Un virus geneticamente modificato ha salvato un’adolescente | uccidendo batteri resistenti

wired

(Di venerdì 10 maggio 2019) (foto: Geoff Tompkinson/Science Photo Library via Getty Images) 15 anni, la fibrosi cistica e un trapianto di entrambi i polmoni. Questa è la storia di Isabelle, una giovanissima paziente, con la fibrosi cistica, una grave malattia genetica che danneggia i polmoni. A 15 anni i suoi polmoni stavano collassando e la ragazza si è sottoposta al trapianto al Great Ormond Street Hospital a Londra. Ma dopo l’intervento qualcosa non è andato e Isabelle ha manifestato i sintomi di un’infezione cronica da Mycobacterium abscessus, uno multiresistente che non risponde agli antibiotici. Per combattere l’infezione, oggi, i ricercatori dell’Università di Pittsburgh e del Great Ormond Street Hospital hanno utilizzato dei. Ebbene sì, in generale esistono dei, dettiofagi (o fagi), che riescono a infettare ie a ucciderli. In questo caso i...

