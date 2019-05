Noemi si sveglia e chiede di giocare | in ospedale arriva un' enorme casa delle bambole

La piccola Noemi si è svegliata - preso l’uomo che l’ha ferita. In manette anche il fratello : In 24 ore la svolta. Dai primi timidi segnali di miglioramento delle condizioni di salute a un primo risveglio, se pure ancora in Rianimazione. E due arresti, due fermi di pm per un tentato omicidio. A Napoli, come dice il sindaco Luigi de Magistris, «le forze del bene vincono il male», e Noemi S., la bimba ferita venerdì pomeriggio scorso a Napoli...