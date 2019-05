Neymar | tre giornate di squalifica

Psg - tre turni a Neymar per il pugno al tifoso : TORINO - L'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar è stato squalificato per tre giornate, più due con la sospensiva,, per l 'alterco con uno spettatore in tribuna dopo la sconfitta nella finale ...

Psg - pugno a tifoso : tre turni di squalifica per Neymar : ROMA - Tre giornate di squalifica e altre due con la condizionale per Neymar . Questa la decisione della giustizia sportiva francese per il pugno che l'attaccante del Psg ha rifilato a un tifoso dopo ...

Psg - Neymar : tre giornate per la manata al tifoso dopo la finale di Coppa : Ancora una squalifica per Neymar , dopo quella rimediata in Champions League, 3 giornate, per gli insulti "social" all'arbitro dopo la sfida con il Manchester United e per la quale ha presentato ...

Psg : tre giornate a Mbappé - aperta indagine per il pugno di Neymar : PARIGI - La Federazione Francese ha squalificato per 3 giornate l'attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé , dopo il cartellino rosso ricevuto nella finale di Coppa di Francia persa contro il ...

Psg : tre turni di squalifica per Mbappé - rischia grosso Neymar : PARIGI - La Federazione Francese ha deciso di squalificare per tre giornate l'attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé , dopo il cartellino rosso rimediato nella finale di Coppa di Francia ...

Psg - Mbappè tre giornate - procedimento disciplinare per Neymar : Al Paris Saint Germain il clima è sempre più teso. E' stato squalificato per 3 giornate Kylian Mbappé, per il rosso nella finale di coppa di Francia contro il Rennes persa ai rigori dal Psg dopo il 2-...

Paris Saint-Germain - Mbappé squalificato per tre turni : Neymar invece rischia uno stop molto più pesante : L’attaccante ventenne è stato sanzionato con tre turni di stop per un fallo commesso nei confronti di un avversario in finale di Coppa di Francia, il brasiliano invece rischia per il pugno rivolto al tifoso prima della premiazione Clima teso al Paris Saint Germain, è stato infatti squalificato per 3 giornate Kylian Mbappé. L’attaccante 20enne è stato sanzionato con un cartellino rosso nella finale di Coppa di Francia contro il ...

Psg - tre giornate di squalifica a Mbappé : atteso il verdetto su Neymar : Tre giornate di squalifica, da scontare in campionato. Questa la sanzione inflitta a Kylian Mbappé dalla commissione disciplinare per l’espulsione rimediata nella finale di Coppa di Francia, quando l’attaccante del Psg si è visto mostrare il rosso diretto per un brutto fallo su Damien Da Silva. Mbappé ha già scontato una prima giornata nel recupero di martedì col Montpellier e salterà dunque le prossime due gare di Ligue 1. In ...

L'Uefa stanga Neymar : tre giornate di squalifica per gli insulti a Skomina : Neymar è sbarcato a Torino nella giornata del 25 aprile e il suo blitz italiano non è passato inosservato con i tifosi della Juventus che per qualche ora hanno fantasticato su un suo possibile arrivo ...

Champions - tre giornate a Neymar. Pjanic salterà Italia-Bosnia : NYON, Svizzera, - Pugno duro dell'organo di controllo, etica e disciplina della Uefa contro il razzismo negli stadi. Il governo di Nyon, infatti, ha deciso di sanzionare la Federcalcio montenegrina ...

Champions - tre turni a Neymar. Pjanic salta Italia-Bosnia : NYON, Svizzera, - Pugno duro dell'organo di controllo, etica e disciplina della Uefa contro il razzismo negli stadi. Il governo di Nyon, infatti, ha deciso di sanzionare la Federcalcio montenegrina ...

Insulti ad arbitro sui social - Uefa squalifica Neymar per tre giornate : NYON - Tre giornate di squalifica. Mano pesante della commissione disciplinare dell'Uefa nei confronti di Neymar , squalificato per tre turni per gli Insulti con cui ha commentato sui social le ...

Sfogo social - l'Uefa squalifica Neymar per tre giornate in Champions : Pugno duro dell'Uefa contro lo Sfogo social di Neymar dopo la sconfitta del Psg contro lo United in Champions League. La Commissione Disciplinare ha infatti squalificato l'attaccante brasiliano per ...

Insulti social all’arbitro - tre giornate di squalifica a Neymar : Neymar squalifica UEFA – L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA ha deciso di sanzionare Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, in seguito all’incontro di Champions tra i parigini e gli inglesi del Manchester United. Il giocatore si era reso protagonista di una serie di Insulti indirizzati agli ufficiali di gara, al termine dell’incontro […] L'articolo Insulti social all’arbitro, tre giornate di ...