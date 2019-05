huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Non rispondete. È l’ennesima invenzione per coprire il fallimento sui rimpatri.hala ragione”. È sera quando Luigi Di Maio dà la linea sul decreto sicurezza bis, un nuovo provvedimento messo in cantiere daSalvini che escluderebbe totalmente il ministero dei Trasporti dalla filiera decisionale che dell’immigrazione. Un pressing a tutto campo dipanatosi per tutta la giornata, una vera e propria strategia per togliere aria alle trombe dell’alleato colto in un momento di difficoltà. Un film cominciato ieri, che per essere capito va riguardato a partire dai titoli di.Giovedì sera. Un telefono squilla a Sibiu, Transilvania. È quello di Giuseppe Conte. “Presidente, la nave Stromboli della Marina militare ha soccorso 36 migranti da un’imbarcazione che stava per affondare...”. ...

Alien1it : RT @HuffPostItalia: 'Matteo ha perso la testa' - HuffPostItalia : 'Matteo ha perso la testa' - julesnoexiste : quando matteo si è fatto la piscina in 0.0009 secondi e stava per buttare david contro la parete avrò perso come minimo 67 anni di vita -