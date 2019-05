Il lessico famigliare ai tempi di Facebook

ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Le relazioni all'interno di una famiglia sono sempre più spesso intermediate dalla tecnologia: social e servizi di messaggistica consentono di mantenere in contatto genitori e figli anche quando, per orari e distanze, non ci si riesce a trovare intorno a un tavolo per due chiacchiere. Ad analizzare come cambia la grammatica dei rapporti proprio, che attraverso un'indagine commissionata alla Doxa, ha scattato una istantanea di queste dinamiche. Il punto di partenza è che sia i genitori (nel 95% dei casi) che i figli (92%) considerano il social di Zuckerberg come un alleato per coltivare i rapporti familiari. Se WhatsApp, infatti, è uno strumento per comunicare in modo rapido e su Instagram i genitori sono più spettatori che protagonisti, sule due generazioni, di genitori e figli, dialogano condividendo interessi, relazioni e talvolta amici.Ad accomunare genitori e ...

