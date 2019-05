Gli appuntamenti e le iniziative del week end e della settimana a Lecco

Giro d’Italia 2019 in tv : gli orari e Gli appuntamenti giornalieri su Eurosport e RAI. Il programma completo : L’attesa sta finalmente per finire: domani prenderà il via il Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe, con un totale di oltre 3.500 km da percorrere sulle strade del Bel Paese. La corsa per la conquista della maglia rosa inizierà con un’impegnativa cronometro individuale a Bologna e offrirà tre settimane di puro spettacolo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati ...

Varia di Palmi 2019. Gli appuntamenti musicali : Varia di Palmi 2019: presentazione a Palazzo Madama della trentesima edizione. Grande attesa per gli spettacoli musicali di Luca Carboni e Mario Biondi , che si terranno rispettivamente nei giorni 18 e 25 agosto 2019. Varia di Palmi 2019, la 30esima edizione Il Comitato Varia di Palmi è al lavoro, ...

Al via il Salone del libro di Torino : Gli appuntamenti - oltre alle polemiche : Nadeem AslamHANNE ØRSTAVIKNONA FERNANDEZANNETTE HESSFRANCESCO LONGOCAROLINA CAPRIAAyelet Gundar-GoshenDoveva essere il Salone «del gioco», dell’andare oltre i confini e le divisioni, poiché gli organizzatori avevano identificato nel libro Il gioco del mondo dell’argentino-cosmopolita Julio Cortázar (1914-1984) il tema dell’edizione 2019 del Salone Internazionale del libro di Torino (dal 9 al 13 maggio; nella gallery in alto gli ...

Gli appuntamenti di giovedì 9 maggio a Bologna e dintorni : Recalcati in Santa Lucia : MUSICA RICORDANDO CLAUDIO LOLLI Teatro Galliera, via Matteotti 25, oggi e domani ore 21, ingresso 30 euro, info 3896055155 Marina Rei, Luca Carboni, Riccardo Sinigallia, Lodovico Guenzi; e domani ...

Pina Today - continuano Gli appuntamenti in omaggio a Pina Bausch : Il film ripercorre l'esperienza di Pina Bausch nella città eterna a cui dedicò due spettacoli indimenticabili, Viktor , 1986, e O Dido , 1999,. Attraverso un intreccio di preziose testimonianze - da ...

Al Morlacchi Gli appuntamenti in omaggio a Pina Bausch : Il film ripercorre l'esperienza di Pina Bausch nella città eterna a cui dedicò due spettacoli indimenticabili, Viktor , 1986, e O Dido , 1999,. Attraverso un intreccio di preziose testimonianze - da ...

Gli appuntamenti di mercoledì 8 maggio a Bologna e dintorni : Akio e Aki ad Angelica : MUSICA EMILIANO PINTORI Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 22, info 051265416 Dal bebop al pianismo jazz degli anni '60, fino ad un approccio più contemporaneo tra fedeltà alla tradizione e ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo gratis e in chiaro sulla RAI. Tutte le rubriche e Gli appuntamenti dalla mattina alla sera : Il Giro d’Italia 2019 sarà trasmesso in diretta tv gratis e in chiaro sui canali RAI. Il network pubblico ha rinnovato il contratto con RCS Sport e si conferma la casa del grande ciclismo insieme ad Eurosport, Tutte le tappe della Corsa Rosa saranno visibili pedalata dopo pedalata per non perdersi davvero nulla: le 21 frazioni, da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, potranno essere fruite dal grande pubblico accendendo i propri ...

Al via Acqua Campus - al macfrut di Rimini : Gli appuntamenti di domani : Sarà l’incontro con le Istituzioni sul tema dei cambiamenti climatici e dell’utilizzo intelligente dell’Acqua ad inaugurare (domani) mercoledì 8 Maggio (ore 12.30, Area Incontri, spazio ANBI, pad.B5-027)il “cartellone” della presenza dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue al salone macfrut, che si apre nei padiglioni della Fiera di Rimini; a confrontarsi saranno: Alessandra ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo in tv? Tutti Gli appuntamenti ed i programmi su Rai ed Eurosport : Sabato 11 maggio prenderà il via da Bologna il Giro d’Italia 2019, prima grande corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che vedrà al via autentici fuoriclasse del calibro di Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Tom Dumoulin (Sunweb) e Simon Yates (Mitchelton-Scott). La 102a edizione della Corsa Rosa prevede un programma di 21 tappe e si concluderà a Verona domenica 2 giugno. L’avvincente spettacolo sarà trasmesso in ...

Dalla lista di Perrone - al primo comizio in piazza di Salvemini. Gli appuntamenti domenicali dei candidati : candidati tutti in strada in questa prima domenica di maggio: Congedo ospita Fitto e lancia la lista di Perrone. Salvemini arriva a Porta San Biagio, mentre la Poli presenta le sue liste in piazza ...

Gli appuntamenti di domenica 5 e lunedì 6 maggio a Bologna e dintorni : Cristiano De Andrè : ... un mese con oltre duecento gruppi teatrali e 5mila giovani attori da 3 a 18 anni, per un totale di 160 spettacoli. INCONTRI I TESORI DELLA MUSICA Museo della Musica, Strada maggiore 34, ore 17, ...

La 35ª giornata di Serie A Tim e la grande boxe internazionale : Gli imperdibili appuntamenti del weekend su DAZN : Da non perdere nel weekend su DAZN: Udinese-Inter, Canelo-Jacobs di boxe, Benetton-Munster nei Playoff del Pro14 Un’altra ricca offerta di sport nel weekend targato DAZN. A partire da stasera, la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 40 eventi sportivi, da poter seguire sia live che on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, rugby, sport americani e motori. Calcio: Udinese-Inter, il ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo in tv - gratis e in chiaro sulla RAI. Tutti Gli appuntamenti ed i telecronisti : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Ci aspettano tre settimane di grande passione, 21 tappe da seguire pedalata dopo pedalata, un’avvincente lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine e tanti campioni pronti a darsi battaglia sulle strade del Bel Paese. Tre cronometro per un totale di circa 60 km contro le ...