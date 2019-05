Anniversary Collection Arcade Classics - recensione

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Gli affari vanno piuttosto bene in casa Konami ultimamente. Gli ultimi risultati finanziari parlano di entrate pari a 1.75 miliardi di dollari, in gran parte dovute al successo delle iniziative eSports e del mercato Mobile. Per quanto riguarda le uscite "regolari" la situazione è invece diametralmente opposta. I fan hanno svariati motivi per lamentarsi, dal prolungato abbandono di saghe iconiche ai non certo esaltanti titoli usciti su PC e console nell'ultimo periodo. Purtroppo non basta un buon remake VR di Zone of the Enders e qualche altro titoletto secondario per far dimenticare i fasti di Silent Hill, Castlevania, Metal Gear Solid e compagnia bella.In tutta risposta la grande K cosa fa? Annuncia l'ennesima operazione nostalgia, che prende la forma di tre compilation distinte. La prima di queste è uscita proprio in questi giorni e come il titolo suggerisce non è dedicata ad una ...

