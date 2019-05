A 75 anni scopre grazie a Facebook di avere sei fratelli

A 75 anni grazie a Facebook scopre di avere sei fratelli: «È una nuova vita» - Video https://t.co/Wq5IZ5IsKL di @iltirreno — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 10, 2019

In un primo momento Francesca si è spaventata , ma dopo una comprensibile reticenza di fronte a una richiesta del genere si è convinta a fare una video chiamata per provare a vederci chiaro. E' così che la donna, dopo essersi recata in provincia di Cuneo, ha scoperto di avere sei fratelli: "Ora non ci perdiamo di vista un attimo, ci sentiamo ogni giorno. Li ho scoperti dopo 75 anni e ora voglio godermi il loro affetto il più possibile", ha dichiarato al Tirreno.