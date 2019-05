TelevideoRai101 : Ditta per Unesco lascia Napoli: minacce - Valter14032653 : RT @arialuce1: 'Ma come piove bene sugl'impermeabili' Manifesto per la ditta Ettore Moretti di Foro Bonaparte 12, a Milano Litografia, Of… - canalsanbovo : Determinazione del 09/05/2019: Lavori di manutenzione programmata su controlli elettronici di potenza per l'illumin… -

"Se una impegnata in un lavoro così importante è costretta a fuggire, vuol dire che lo Stato si arrende e alza bandiera bianca". Ira e amarezza tra i residenti e i commercianti di Porta Capuana, zona nel cuore di, dove una impegnata in lavori del grande progetto ha chiuso il cantiere per aver ricevuto dal racket Un negoziante che chiede l'anonimato : dice:" Loro sono tornati in Molise, noi siamo costretti a restare qui. Ricevendo ogni giorno pressioni e richieste di ogni tipo".