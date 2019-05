Siri,Conte:"Fiducia CdM su mio operato"

MFantinati : #Siri da questo momento non è più sottosegretario. Il Presidente #Conte ha ritirato la sua delega. Questione morale… - Agenzia_Ansa : #Governo, #Conte pronto a 'dimettere #Siri', #Salvini vede rottura. Guerra in Cdm ma ora no crisi. Di Maio duro su… - fattoquotidiano : L'ULTIMO GIORNO DI SIRI Oggi si farà male solo lui, perché in qualche modo verrà spinto fuori dal governo… -