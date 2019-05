L’Aquila – Grandi Speranze non va più in onda su Rai1 | dopo le polemiche e i bassi

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La serie tv L'Aquila -non va più insu, ma dal 10 maggio trasloca su Rai3: sarà la terza rete Rai a mandare inle restanti puntate, tre, della fiction diretta da Marco Risi sul post-terremoto nel capoluogo abruzzese.Sin dal suo esordio, questa produzione Rai nata nello spirito del servizio pubblico per ricordare i 10 anni dal sisma onorando la memoria delle sue vittime e la forza dei sopravvissuti, non ha fatto breccia nel pubblico, oltre ad essere accolta con molte riserve dalla popolazione locale.Gli aquilani non hanno affatto gradito, tra le altre cose, la raffigurazione della zona rossa come campo di conquista per bande di ragazzini, oltre a trovare poco veritiero il quadro generale degli anni della ricostruzione. Insomma, doveva essere una fiction per gli italiani e soprattutto per gli aquilani, un tributo alle loro lotte per ricostruire la ...

repubblica : 'L'Aquila - Grandi speranze' via da Rai1, da venerdì 10 maggio approda su Rai3 [news aggiornata alle 17:34] - elleppi_it : ‘L’Aquila – Grandi speranze’ via da Rai1, da venerdì 10 maggio approda su Rai3 #laquilagrandisperanze… - SilvanaHansb : RT @repubblica: 'L'Aquila - Grandi speranze' via da Rai1, da venerdì 10 maggio approda su Rai3 [news aggiornata alle 17:34] -