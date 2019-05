Il summit Agnelli-Allegri sarebbe l' ago della bilancia per il futuro di Conte e dell' Inter

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dopo l'eliminazioneJuventus ai quarti di Champions League, ad opera'Ajax, il presidente Andreaha confermato la volontà di continuare il sodalizio con Massimiliano, ma per programmare la prossima stagione e per ufficializzare la prosecuzione del matrimonio occorre un incontro chiarificatore. Iltra la dirigenza e il tecnico appare sempre più imminente, ma per un motivo o per un altro sta slittando di settimana in settimana. I probabili motivi del mancatoSeha ribadito più volte di voler proseguire con Madama, negli ultimi tempi il presidente bianconero invece non ha più parlato, secondo alcune indiscrezioni perché in questi giorni potrebbe aver cercato un'alternativa per la panchina bianconera. La pista sondata per un cambio era quella che poteva portare a Pep Guardiola, ma è evaporata in fretta per i costi e per la volontà ...

