Gli utenti Google Pixel potrebbero incorrere in problemi di avvio con gli aggiornamenti

Gli abbonati a EA Access e Origin Access superano quota 3.5 milioni di utenti : Electronic Arts ha recentemente annunciato che EA Access, il suo servizio di abbonamento per i giochi, arriverà finalmente su PS4 a luglio. Nella conference call che riporta i dati finanziari del quarto trimestre dell'anno fiscale è emerso che gli abbonamenti sono risultati "importanti" per l'azienda, riporta Gamingbolt. Il publisher sta anche cercando di aggiungere giochi di terze parti e generalmente di introdurre nuovi titoli al Vault. I ...

SKY nella telefonia : cosa comporterà la questione per Gli utenti? : SKY, che si è vista da poco obbligata al pagamento di una multa da 1 milione di euro, fa sul serio per quanto riguarda il suo ingresso nel campo delle telecomunicazioni, come attesta l'iscrizione del broadcaster al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ed anche l'accordo siglato con Open Fiber per il noleggio degli apparati di rete. Lo stesso è avvenuto in UK, dove la società opera come gestore telefonico per via dell'acquisizione di ...

Privacy più semplice da gestire per Gli utenti Google - Family Link offre maggiori controlli ai genitori : Nel corso del keynote inaugurale del Google I/O 2019, sono state annunciate importante novità per la gestione della Privacy e per il parental control. L'articolo Privacy più semplice da gestire per gli utenti Google, Family Link offre maggiori controlli ai genitori proviene da TuttoAndroid.

OnePlus sfida Gli utenti a indovinare le specifiche di OnePlus 7 Pro - intanto spuntano nuove varianti : OnePlus sfida gli utenti a indovinare le principali caratteristiche di OnePlus 7 Pro, mentre spuntano nuove varianti e il prezzo indiano di OnePlus 7. L'articolo OnePlus sfida gli utenti a indovinare le specifiche di OnePlus 7 Pro, intanto spuntano nuove varianti proviene da TuttoAndroid.

Ancora nessuna novità per Samsung Galaxy Fold e il produttore chiede aGli utenti se mantenere i pre-ordini : Samsung ha inviato agli utenti che hanno pre-ordinato il Samsung Galaxy Fold un'email con degli aggiornamenti sulle correzioni apportate per i problemi riscontrati L'articolo Ancora nessuna novità per Samsung Galaxy Fold e il produttore chiede agli utenti se mantenere i pre-ordini proviene da TuttoAndroid.

L'app trova lavoro del Ministero non funziona : la rabbia deGli utenti : Fonte foto: screenshotL'app trova lavoro del Ministero non funziona: la rabbia degli utenti 1Sezione: Cronache Tag: app Ministero del lavoro Fabio Franchini Il Ministero del lavoro ha creato un'app per permettere alle aziende di ricercare prestazioni di lavoro a chiamata, peccato però che non si riesca a scaricare ...

Una videocamera di sorveGlianza permetteva aGli hacker di spiare Gli utenti : (Foto: D-Link) I ricercatori della casa produttrice di software Eset hanno scovato un’importante vulnerabilità all’interno di una videocamera di sorveglianza che permetteva a eventuali malintenzionati non soltanto di accedere alle trasmissioni video, ma anche di intromettersi nei computer collegati modificando il firmware del dispositivo, con tecniche abbastanza basilari per un buon cybercriminale. Come riportato dalla stessa Eset, ...

Oltre un terzo deGli utenti venderebbe i propri dati online secondo Kaspersky Lab : Kaspersky Lab ha pubblicato una ricerca sulla privacy online e i dati emersi sono preoccupanti: Oltre un terzo degli utenti venderebbe i propri dati. L'articolo Oltre un terzo degli utenti venderebbe i propri dati online secondo Kaspersky Lab proviene da TuttoAndroid.

Privacy : un terzo deGli utenti disposto a dare accesso ai dati personali a pagamento : I segreti dovrebbero rimanere al sicuro e la perdita dei dati non dovrebbe essere qualcosa di possibile, ma una vera e propria eccezione nel mondo online. Un mix di soluzioni di sicurezza e di misure ...

Elezioni europee 2019 : come cambiano le linee guida Facebook per Gli utenti : Elezioni europee 2019: come cambiano le linee guida Facebook per gli utenti In vista delle Elezioni europee Facebook annuncia maggiore trasparenza rispetto agli annunci pubblicitari e politici. Elezioni europee 2019: Facebook annuncia maggiore trasparenza A precisare i termini dell’operazione è stato lo stesso Product Manager di Facebook Satwik Shukla; in pratica, chi vorrà diffondere un’inserzione pubblicitaria a pagamento dovrà ...

Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei miGliori piatti dei ristoranti scattate daGli utenti : Google Maps sta testando la sezione piatti Popolari con le foto ai migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti. L'articolo Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Il comune di Pomigliano informa i cittadini che "l'anatra è stata uccisa dalla faina". E Gli utenti si scatenano : Il comune di Pomigliano d’Arco ci tiene molto alla trasparenza. E così, sulla pagina Facebook, fa sapere ai cittadini che “dall’autopsia fatta effettuare dall’assessore Mariagrazia Tartari sull’anatra uccisa nel Parco Giovanni Paolo II ieri mattina, si riporta che l’animale ed i suoi piccoli sono stati vittime di una faina”. L’annuncio, pubblicato il 2 maggio, si confonde tra le ...

Leader politici e follower su Twitter : oltre la metà deGli account riconducibili a bot e a utenti non più attivi : I social, per chi si occupa di politica, sono estremamente importanti. Il numero dei follower conquistati, infatti, rappresenta in un certo qual modo il numero dei potenziali elettori. Stando a quanto emerge dall'analisi di ...

Giù le mani da Paint - Microsoft rinuncia a cancellarlo dopo le proteste deGli utenti : Microsoft aveva intenzione di sopprimere la popolare app Paint da Windows 10, ma sulla scia delle proteste degli utenti ha cambiato idea. Paint è lo storico “programmino” di modifica delle immagini incluso in Windows, che debuttò per la prima volta nel 1985. Microsoft ha in mente da tempo di liberarsene, si accennava alla questione già nel 2017 e l’azienda ha tentato a più riprese di proporre alternative, tutte fallimentari. ...