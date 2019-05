Enzo Bucchioni a KK | “Questo calciatore vuole fortemente il Napoli | non è più un mistero”

forzazzurri

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Veretout verrebbe aldi corsa, non è più un mistero, a tal proposito ha risposto alle domande sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, giornalista e commentatore televisivo. “É caldo l’asse-Fiorentina per Jordan Veretout. Da qualche mese, periodo in cui ha preso forma l’idea di lasciare la Fiorentina e approdare ai piedi del Vesuvio, l’animo del giocatore non è il solito, è smarrito, anonimo come quando arrivato nella squadra di VincMontella. Il desiderio diè forte, l’offerta c’è ma manca l’accordo tra i due club. Tuttavia è chiaro che molto dipende dalle uscite in casa azzurra, Veretout sarebbe, per caratteristiche uno alla Allan e non è certo quello che chiede Ancelotti. Non solo Veretout, vista la stagione deludente della Fiorentina, alcuni giocatori potrebbero pensare di andare via; ...

Arkangelo18 : @RadioSportiva @EnzoBucchioni @Marco_Rsgnl @SimBarg @D_Tirinnanzi Enzo bucchioni ma la smetto di dire stronzate ridicolo - PassFiorentina : Ecco l'indiscrezione di Enzo Bucchioni sul futuro a Firenze del gioiello viola -