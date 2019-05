TelevideoRai101 : Ue a Roma:giù Pil,volano deficit-debito - ve10ve : @TeresaOlaltra @repubblica Ha riempito di insulti il Centro/Sud e ora non insulta più solo per avere i loro voti, p… - MovArtCinecitta : Voi di sicuro, a testa in giù...?? #CasalBruciato #Roma -