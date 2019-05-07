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MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: RIAPERTURA di via di Decima, tra viale Camillo Sabatini e via Giuseppe Lopresti, in direzione Eur. Ter… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-05-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - ___neverforget : Perché è impossibile muoversi a Roma: -Se vai in macchina il parcheggio lo trovi col cazzo, ovviamente dopo una qua… -
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. IN ZONA TORRINO, A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DI DECIMA TRA VIA CAMILLO SABATINO E VIA GIUSEPPE LOPRESTI IN ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ANCORAMOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PISANA E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE INVECE TRA PISANA E AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA PER DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ANCORAMOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PISANA E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE INVECE TRA PISANA E AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA PER DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E , TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE POI NELEL DUE ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE PER Traffico E INCIDENTE TRA CASILINA E PONTINA . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA TRIONFALE E PESCACCIO, TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA Traffico IN ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE PER Traffico E INCIDENTE TRA CASILINA E PONTINA . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA TRIONFALE E PESCACCIO, TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA Traffico IN ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 7:50 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E PONTINA ANCHE PER INCIDENTE . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico TRA AURELIA E PISANA E TRA LO SV DELLA A24 E CENTRALE DEL LATTE CODE SULLA DIRAMAZIONE DELLA A1 TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE VERSO Roma. ...
Traffico Roma del 07-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDì’ 7 MAGGIO ORE 7:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PRIMI RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE VERSO Roma. INCOLONNATO IL Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA ALLE PORTE DI Roma NORD CI SONO CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A LA GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CITTÀ; ANALOGA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA. NELLA ZONA DI S. ALESSANDRO CODE PER INCIDENTE SU VIA RINALDO D’AQUINO ALL’ ALTEZZA DELLA ROTATORIA ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA A Roma NORD CI SONO CODE SULLA VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE, DA VIA DEI DUE PONTI E DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA. NELLA ZONA DI S. ALESSANDRO CODE PER INCIDENTE SU VIA RINALDO D’AQUINO ALL’ ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER LA VIA NOMENTANA. NEL CENTRO STORICO CODE PER ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI VIAGGIA IN CODA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI VIAGGIA IN CODA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 06-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO Traffico SOSTENUTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CI SONO INCOLONNAMNTI SULLA VIE CASSIA E FLAMINIA SINO AL GRA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE, DA VIA DEI DUE PONTI E DA CORSO FRANCIA; CODE ANCHE SULLA SALARIA DALLA TANG.EST ...