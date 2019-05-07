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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 14 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 14:30 (Di martedì 7 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. IN ZONA TORRINO, A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DI DECIMA TRA VIA CAMILLO SABATINO E VIA GIUSEPPE LOPRESTI IN DIREZIONE EUR. A SAN GIOVANNI, PRUDENZA SEMPRE PER UN INCIDENTE IN VIA GELA IN PROSSIMITÀ DI VIA APPIA NUOVA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA IN ZONA QUADRARO SU VIA DEGLI OPIMIANI ALTEZZA VIA EGERIO LEVIO. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE MARZIO VERSO IL QUARTIERE FLAMINIO. DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO. In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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