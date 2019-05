Nel 2019 è morto un migrante su quattro fra quelli partiti dalla Libia

Giusto per non dare Nell'occhio : i beauty look del Met Gala 2019 all'insegna dello 'strange' : Un altro momento del mondo fashion tanto atteso è arrivato. Stiamo parlando del Met Gala , un 2019 all'insegna dello 'strange'. Il tema si ispira al saggio del 1964 di Susan Sontag che parla di come il concetto di 'camp', ...

Ascolti TV | Social Auditel 6 maggio 2019 : Barbara D’Urso festeggia il compleanno con il primato Nel Trend Topic - il GF 16 supera i 300.000 Tweet : Social Auditel 6 maggio 2019: GF 16 in testa con più di 300.000 Tweet. Il GF 16 si conferma il programma più seguito sui Social nel lunedì sera televisivo. Barbara D’Urso festeggia il suo compleanno primeggiando nel Trend Topic italiano anche in orario notturno. Il GF 16 ha registrato +46.600 Tweet con ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. AntoNelli si porta a -1 da Canet! : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Calcio - Serie A 2019 : il Milan vince 2-1 Nel posticipo sul Bologna e resta a galla in chiave Champions League : posticipo a San Siro per quanto riguarda la 35ma giornata del campionato di Serie A di Calcio. Il Milan, impegnato nella difficile sfida interna con il Bologna, è riuscito a vincere nonostante mille difficoltà: 2-1 il risultato in favore dei rossoneri che restano dunque a galla in classifica in chiave Champions League. La banda guidata da Rino Gattuso è quinta a 3 lunghezze dalla qualificazione alla manifestazione europea. Primo tempo molto ...

Mashup Loop a The Voice 2019 : chi sono Nel Team Guè ed età : Mashup Loop a The Voice 2019: chi sono nel Team Morgan ed età Mashup Loop: questo il nome con cui Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile si sono esibiti sul palco di The Voice of Italy 2019. I due ragazzi, originari di foggia, hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico nello schermo durante la seconda blind audition andata in onda martedì scorso. RaiDue ospita The Voice 2019 ormai da qualche settimana. Con Simona Ventura alla conduzione ...

Libia - l’allarme dell’Unhcr : Nel 2019 una persona su tre è morta nella rotta del Mediterraneo : “Mi hanno torturato così tanto. Li pregai di non torturare la mia famiglia”. Niamey, dopo più di anno di percosse incessanti e scosse elettriche da parte dei trafficanti libici, è spezzata. Non può più camminare perché ha le gambe paralizzate. La sua testimonianza, raccolta dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), è quella di una delle tante persone che hanno tentato di scappare dalla Libia. Una fuga ...

Nel 2019 morto un migrante ogni tre sui barconi. Ma per Toninelli stiamo facendo un buon lavoro : Danilo Toninelli si è scontrato con il giornalista Oscar Giannino in tema di migranti deceduti nel Mediterraneo. Per il ministro dei Trasporti, confrontando il primo trimestre del 2018 con quello del 2019, le persone che hanno perso la vita per arrivare in Europa sarebbero diminuite. Ma Toninelli non ha tenuto conto del fatto che anche le partenze sono calate. E da questa prospettiva no, non sono meno i morti in mare. Come conferma anche l'UNHCR.

Le PES LEAGUE 2019 WORLD FINALS si disputeranno Nell’Emirates Stadium : Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che le PES LEAGUE 2019 WORLD FINALS si terranno nell’Emirates Stadium, lo stadio dell’Arsenal, il 28 e il 29 giugno. La città di Londra possiede una ricca tradizione calcistica e si appresta a ospitare le Finali Mondiali della PES LEAGUE 2019 dove i sedici migliori giocatori della modalità 1v1 e le migliori otto squadre CO-OP si sfideranno ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali punta sull’esperienza. Nella terza settimana le tappe che lo Squalo gradisce… : Primoz Roglic che va come una moto, come dimostrato nei giorni scorsi al Giro di Romandia dominato in lungo e in largo. Tom Dumoulin che ha dalla sua parte un tesoretto di almeno due minuti nelle tre prove contro il tempo da poter gestire al meglio. Vincenzo Nibali, ancor prima della partenza da Bologna che avverrà sabato 11 maggio per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019 si sente già chiuso Nella morsa tra l’olandese e lo sloveno, ...

Il gameplay di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà svelato all'EA Play 2019 Nel mese di giugno : Respawn ed Electronic Arts hanno confermato che il primo filmato di gamePlay per il loro prossimo gioco di Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order verrà rivelato all'EA Play 2019. Ciò significa che vedremo l'atteso gioco in azione tra il 7 e il 9 giugno, riporta DSOGaming.Da quello che sappiamo finora, Star Wars Jedi: Fallen Order non ha alcun DLC pianificato, sarà mosso da Unreal Engine 4, non presenterà alcuna modalità multiPlayer e sarà ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : gli azzurri Nel tabellone di qualificazione. Quattro wild card per gli italiani : Manca meno di una settimana all’inizio degli Internazionali d’Italia 2019. Al Foro Italico è già quasi tutto pronto per uno degli eventi più belli ed importanti dell’intero panorama tennistico mondiale. Per quanto riguarda il settore maschile sicuri di un posto nel tabellone principale sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Berrettini, Sonego e Seppi hanno ricevuto una wild card ...

Maturità 2019 - Bussetti Nella bufera : ‘Perché tanto clamore solo adesso?’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si è detto stupito di fronte alle polemiche scatenatesi negli ultimi giorni in merito alla nuova Maturità con l’eliminazione del tema storico alla prima prova dell’esame di Stato. Bussetti ha ricordato come la riforma sia stata messa in campo dal Governo Gentiloni. Bussetti: ‘Perché tanto clamore solo adesso sulla riforma del Governo Gentiloni?’ “Noi oggi stiamo attuando ...

Golf - PGA Tour 2019 : un sorprendente Max Homa prende il largo Nell’ultimo giro e conquista il Wells Fargo Championship : Dopo due vittorie sul Web.com Tour arriva anche il primo successo sul massimo circuito americano per lo statunitense Max Homa, trionfatore nella notte italiana del Wells Fargo Championship 2019, torneo del PGA Tour andato in scena sul par 72 del Quail Hollow Club di Charlotte, in North Carolina (Stati Uniti). Il 28enne californiano, protagonista di un eccellente fine settimana, aveva già terminato al comando il terzo giro, ma è riuscito ad ...

