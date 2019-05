Tour Trail | in programma a luglio la quinta tappa | dopo due anni tornano le gare intorno

Tour Trail di Fénis - grandi successi di McCormack e Rostan nel K1 : Bonin e Dematteis da record nel K1,5 di Fénis, nel K1 vittorie di McCormack e Rostan È stato un 1° maggio di grande successo a Fénis per il programma agonistico e per la festa che ha coinvolto sportivi non solo del mondo dei Trail. Oltre 600 concorrenti hanno partecipato alle due gare e al MiniTrail non competitivo, correndo sotto un sole caldo e piacevole. Una bella giornata di primavera che ha trascinato lungo il percorso prima, e ...