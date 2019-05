Salvini visita la piccola Noemi : "Mai più scene così - né a Napoli né altrove" : Matteo Salvini ha preso "l'impegno che non si vedano più scene come quella alle 5 di pomeriggio a Napoli", né a Napoli, né altrove. Il ministro dell'Interno ha parlato dell'agguato di Napoli, dove è stata ferita la piccola Noemi, che è andato a trovare in ospedale, in un comizio a San Giuseppe vesuviano, nel Napoletano: "Scusate il ritardo ma mio dovere è stato portare l'abbraccio mio e spero vostro alla mamma ...

Ungheria : muro anti-migranti visitato da Salvini che loda Orban per l'efficacia (VIDEO) : Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un certo allontanamento tra le posizioni di Lega e Movimento Cinque Stelle. Per qualcuno si tratta di un mero gioco elettorale dove le due forze di maggioranza restano avversari, per altri il sintomo di una possibile frattura destinata a far cadere il governo. C'è però un punto su cui Di Maio e Salvini non hanno mai manifestato alcun tipo di disaccordo, ossia la prospettiva che le prossime elezioni ...

Salvini incontra Orban - in elicottero visita il muro anti-migranti : “Metodo efficace” : Felice di “vedere con i miei occhi con quanta efficacia” il governo di Viktor Orbán “contrasti l’immigrazione clandestina”. Questo scrive su Facebook il vicepremier Matteo Salvini mentre in elicottero sorvola il muro anti-migranti eretto al confine tra Ungheria e Serbia. Il ministro dell’Interno è a Budapest per incontrare il premier ungherese e leader sovranista del Gruppo di Visegrad in vista delle prossime ...

Salvini domani in visita da Orban : 21.10 Un Partito popolare europeo che distolga lo sguardo da sinistra, stracciando l'alleanza "suicida" degli ultimi anni con i Socialisti,e che si rivolga invece a destra,verso il nuovo gruppo sovranista cui sta lavorando Salvini. A quella che sembra una 'missione impossibile', visti gli orientamenti della dirigenza del Ppe a Bruxelles,mirano il leader della Lega e un peso 'massimo'dei futuri equilibri europei come l'ungherese Orban. Salvini ...

La visita di Salvini e Di Maio a Tunisi : Quella in Tunisia poteva essere un'occasione per sciogliere la tensione nel governo sul caso Siri - il sottosegretario indagato per corruzione e al centro di un forte braccio di ferro tra Luigi Di Maio, che ne chiede il passo indietro, e Matteo Salvini che lo difende a spada tratta - ma nonostante la presenza del presidente del Consiglio con i suoi due vice (con loro anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi) quella tensione è ...

Mattarella "dominus" della visita di Xi Jinping. Salvini snobba l'evento : Una scala con la scritta Alitalia viene agganciata al Boeing dell'Air China atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino. È la prima immagine, Italia-Cina, che viene consegnata a favore di telecamere. Ed ecco il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, che scende dall'aereo insieme alla moglie Peng Liyuan, in abito bianco longuette e soprabito rosa cipria. Con loro una delegazione di circa cinquecento persone.Inizia ...