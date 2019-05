Primo trimestre in crescita per Volvo

FCA - Manley assicura : "Domostreremo che Primo trimestre è il più debole" : Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato risultati in chiaroscuro , con un utile netto adjusted sceso a 0,6 miliardi . Ma il numero uno della casa d'auto italo-americana, Mike Manley , afferma che i ...

Fca - Primo trimestre debole ma Manley conferma i target 2019. Sale il titolo : Pubblicati i risultati dei primi tre mesi del 2019 della casa automobilistica italo-statunitense. Come previsto, tutti gli indicatori hanno mostrato una flessione rispetto allo stesso periodo del 2018. L'amministratore delegato del Lingotto, tuttavia, è «fiducioso» sul raggiungimento degli obiettivi. titolo in rialzo in Borsa...

Discovery - ricavi a 2 - 42 mld di euro nel Primo trimestre del 2019 : Discovery conti primo trimestre 2019 – Il gruppo americano Discovery ha fatto registrare ricavi per 2,71 miliardi di dollari (2,42 miliardi di euro) nel primo trimestre dell’anno. L’utile netto si è attestato a 384 milioni di dollari (343,5 milioni di euro) a fronte di una perdita di 8 milioni di dollari (7 milioni di euro) […] L'articolo Discovery, ricavi a 2,42 mld di euro nel primo trimestre del 2019 è stato realizzato da ...

Swiss Re : utile in calo nel Primo trimestre : Il riassicuratore Swiss Re ha registrato nel primo trimestre un utile netto in calo del 6,1% su base annua a 429 milioni di dollari, nonostante una...

Barbieri - Mef - : possibile revisione a rialzo Pil Primo trimestre : Roma, 2 mag., askanews, - I dati sul Pil dell'Italia nel primo trimestre potrebbero essere rivisti al rialzo e, secondo i modelli previsionali del ministero dell'economia, la ripresa proseguirà nel secondo trimestre, con un aumento del Pil tra lo 0,1% e lo 0,2%. Lo ha affermato il capo economista del Tesoro, Riccardo Barbieri, intervenendo a …

Xiaomi supera le stime di vendita di smartphone nel Primo trimestre dell'anno : sì - no o forse? - foto - : In ogni caso oggi l'azienda ha comunicato ufficialmente i dati di vendita per il primo trimestre 2019 e sembrano essere più alti delle aspettative: 27,5 milioni di unità in tutto il mondo . Abbiamo ...

Sky - ricavi a -5% nel Primo trimestre del 2019 : Sky conti primo trimestre 2019 – Si è chiuso il 30 marzo 2019 il primo trimestre di Sky. Il colosso televisivo è stato acquistato da Comcast nell’ottobre del 2018 e per la prima parte dell’anno nuovo ha visto i propri ricavi ridursi del 5% a 4,797 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dello scorso […] L'articolo Sky, ricavi a -5% nel primo trimestre del 2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Primo trimestre positivo per Kia : Kia Motors chiude il miglior trimestre di sempre sul mercato europeo. A dirlo gli ultimi dati ACEA, l’associazione dei costruttori auto europei. Con 132.174 unità vendute da inizio anno, la crescita si attesta al +0,6%. Con un incremento che supera le performance del mercato europeo, Kia chiude questo Primo trimestre con una quota del 3,2%, […] L'articolo Primo trimestre positivo per Kia sembra essere il Primo su MotoriNoLimits | ...

Suning.com - ricavi a 8 mld nel Primo trimestre 2019 : ricavi in crescita nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2019 per Suning.com, la principale attività del gruppo Suning Holdings, la società a cui fa capo la proprietà dell’Inter. L’azienda di Zhang Jindong ha annunciato di aver registrato ricavi per 62,24 miliardi di RMB (circa 8,2 miliardi di euro) nei primi tre mesi dell’anno, con una crescita rispetto al […] L'articolo Suning.com, ricavi a 8 mld nel primo trimestre ...

BNP Paribas - ricavi Primo trimestre a segno più - + 3 - 2% - : ... con iniziative ad elevato impatto in favore della responsabilità etica, dell'innovazione sociale e ambientale e di un'economia low carbon, rafforzando al tempo stesso il suo sistema di controllo ...