Infortuni Juve | un aprile nero

Stagione finita per Ramsey - Infortunio al ginocchio : il futuro juventino saluta Londra - “ciao Arsenal” : Aaron Ramsey si accaserà alla Juventus nella prossima Stagione, l’attuale annata per il centrocampista belga si è conclusa anzitempo Aaron Ramsey ha concluso qui la sua Stagione sportiva con l’Arsenal, l’ultima con la maglia del club londinese prima del trasferimento alla Juventus. Il tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha parlato in vista della semifinale di Europa League, spiegando che il calciatore belga non potrà ...

Infortunio Bentancur - salta Inter-Juve : problema muscolare per l’ex Boca : Infortunio Bentancur – Si allunga la lista degli indisponibili per Allegri e continua la maledizione degli infortuni che quest’anno ha condizionato la stagione bianconera. Sono sette e non sei i calciatori della Juventus che salteranno la trasferta di Milano contro l’Inter. Lo ha annunciato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa: a Dybala, Douglas Costa, […] More

Infortunio Chiellini - Inter-Juventus : sciolto il mistero - ci sarà? : Infortunio Chiellini- Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, Giorgio Chiellini sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del super match di campionato contro l’Inter. Il capitano bianconero ha totalmente recuperato dall’Infortunio e sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida di San Siro di domani sera. Un recupero fondamentale per la […] More

Grave Infortunio per Claudio Marchisio : il messaggio della Juve - : Nuovo Grave infortunio per Claudio Marchisio : per l'ex centrocampista della Juventus, attualmente allo Zenit di San Pietroburgo, la stagione è finita a causa di un problema al ginocchio . L'ex ...

Infortunio Brozovic - Inter-Juventus in dubbio per il croato : Infortunio Brozovic, il punto– A 4 giorni dalla sfida di San Siro tra Inter e Juventus, Luciano Spalletti non ancora non sa se potrà contare su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, tra i migliori della stagione nerazzurra, è alle prese con un Infortunio che lo ha tenuto fuori dalle ultime uscite della squadra. Sostituito alla […] L'articolo Infortunio Brozovic, Inter-Juventus in dubbio per il croato proviene da Serie A News ...

Juve - Allegri : 'Scudetto importante. Ma gli Infortuni ci hanno condizionato' : Quinto scudetto di fila da allenatore della Juve. Massimiliano Allegri si gode l'ennesimo titolo e dopo il 2-1 decisivo contro la Fiorentina commenta: 'Il traguardo è importante, la stagione è stata ...

Convocati Juventus-Fiorentina - emergenza Infortuni : torna CR7 : Convocati JUVENTUS – torna la Serie A e la Juventus è pronta a festeggiare il titolo di Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva.Tanta delusione in casa Juventus per la sconfitta contro l’Ajax, costata alla squadra di Allegri l’eliminazione dalla Champions League. Domani, pero’, la squadra bianconera può mettere il punto esclamativo sul campionato dopo il passo falso […] More

La Juventus e il Tottenham campioni di Infortuni : Sì, la Juventus è la squadra che ha avuto più infortuni nel corso della stagione fra le otto che hanno raggiunti i quarti di finale. Il primo posto dell'infausta classifica lo divide con il Tottenham ...

Infortunio Ramsey - stop per il futuro centrocampista della Juventus : L’Arsenal è passato in vantaggio al San Paolo, si fa dura per il Napoli che deve adesso segnare 4 gol per passare. La punizione di Lacazette ha sbloccato il risultato. Nel frattempo, qualche minuto prima, si è fermato Ramsey. Problema muscolare per lui, che si tocca la coscia dopo un contatto. Costretto al cambio, esce per far posto a Mkhitaryan. Da capire l’entità del problema e i tempi di recupero, ma non sembrerebbe nulla di ...

Juventus - nuovo Infortunio per Paulo Dybala : Torino - Che non fosse il suo momento fortunato , Paulo Dybala l'aveva capito da tempo. Costretto a cambiare ruolo per l'arrivo di Ronaldo e finito in una crisi senza precedenti per i pochi gol ...

Juventus - Infortunio Dybala : la Joya si ferma per due settimane : Juventus, Dybala alle prese con un infortunio che condizionerà il suo finale di stagione: problema muscolare per il centravanti Juventus, infortunio Dybala. Nella serata disgraziata di ieri allo Stadium, Allegri registra un altro infortunio di questa annata non fortunatissima. Dybala sarà infatti costretto a fermarsi per circa due settimane a causa del problema muscolare ad un quadricipite che lo terrà ai box in questo finale di stagione. ...