Il marito la picchia | lei chiede aiuto sui social

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Emanuela Carucci L'uomo è stato arrestato. Un altro caso di violenza nella provincia di CataniaL'ennesimo caso di violenza tra le pareti domestiche. Il fatto è accaduto a San Pietro in Lama, un Comune di 3mila anime in provincia di Lecce. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima dopo l'aggressione fisica è riuscita, tramite unnetwork, ad informare una sua parente residente in una località del centro-nord Italia e, quest'ultima, ha subito allertato i militari. I carabinieri hanno rintracciato l'abitazione e sono intervenuti tempestivamente. L'uomo è stato così dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Lecce, è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo salentino.Un altro caso simile è avvenuto a ...

ilapera : Biancavilla -Picchia e maltratta moglie anche in gravidanza , Carabinieri eseguono domiciliari per PD 29enne marito… - Caterin74339684 : RT @LaGazzettaWeb: Lecce, il marito la picchia lei chiede aiuto via social: arrivano i Cc - LaGazzettaWeb : Lecce, il marito la picchia lei chiede aiuto via social: arrivano i Cc -