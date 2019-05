Catanzaro | 50enne ucciso a coltellate | confessa l' assassino

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nella tarda serata di venerdì, 3 maggio, un uomo di 50 anni è stato accoltellato brutalmente a Miglierina, comune sito a pochi chilometri da. L’uomo già noto alle forze dell’ordine è deceduto sul colpo. In seguito al brutale delitto è stato sottoposto in stato di fermo un uomo di 30 anni, Giuseppe Arabia, conoscente della vittima rintracciato dai carabinieri dopo il ritrovamento dell’arma del delitto. Secondo quantoto dall', il movente dell’omicidio riguarderebbe motivi personali, forse passionali.Rinvenuto un corpo:con un coltello da sub Nella tarda serata di venerdì, nel piazzale antistante all'abitazione della vittima è stato rinvenuto il corpo di Cesare Falvo,originario digià noto alle forze dell’ordine. L’uomo, secondo quanto dichiarato dagli agenti al termine delle indagini, è statomediante l’uso di un’arma ...

