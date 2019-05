Maltempo nel Mantovano | 5 persone finiscono nel fiume Mincio con l’auto | un disperso

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. Una persona dispersa nel Mincio : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Maltempo Veneto : gravi danni all’agricoltura nel Veronese : Il Maltempo che la scorsa notte ha colpito la provincia di Verona ha causato disagi alla viabilità e danni all’agricoltura, soprattutto la fascia di pianura e colline che va dal basso Lago di Garda a Bardolino, fino a San Bonifacio e poi a nord verso Caldiero e Soave. “Le coltivazioni sono state colpite da grandine abbondante accompagnata da forte vento” ha spiegato Michele Marani, direttore del Codive, il Consorzio di ...

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...

Meteo - ancora Maltempo in Romania : violenta grandinata nel distretto di Costanza [FOTO e VIDEO] : Non è ancora finita l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha sferzato la Romania con piogge torrenziali, grandine e un enorme tornado. I conducenti che oggi circolavano sull’Autostrada Soarelui, che collega la capitale Bucarest con la città di Costanza, si sono imbattuti in condizioni Meteorologiche alquanto estreme per il mese di maggio. Una forte tempesta di grandine si è verificata in diverse aree del distretto di Costanza, che erano ...

Meteo - Maltempo nei primi giorni di maggio. Nel weekend atteso crollo termico : Attesi forti piogge, temporali e anche il ritorno della neve nel primo weekend del mese di maggio. Gli esperti Meteo annunciano anche un crollo delle temperature: al Centro-Nord si registreranno valori compresi fra i 7-9 gradi, valori abbastanza rigidi anche nelle regioni meridionali dell’Italia. Nei prossimi giorni un suo graduale movimento a latitudini più meridionali innescherà la discesa di venti gelidi verso l’Europa centrale e poi anche ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : dal 2 Maggio Maltempo al Nord - in estensione al resto del Paese nel weekend del 4-5 : Si prospetta un inizio di Maggio di freddo e maltempo sull’Italia, dopo una Festa dei lavoratori che sarà caratterizzata da piogge e temporali al Centro-Sud. Il maltempo più intenso è atteso soprattutto nel weekend, quando interesserà quasi tutto il Paese. Domenica 5 Maggio, infatti, avremo un’intensa fiondata fredda proveniente dalla Penisola Scandinava, con forte maltempo e temperature in picchiata in tutt’Italia e neve anche a quote ...

Maltempo - oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve : Sono stati oltre 50 gli interventi messi in atto dai vigili del fuoco nel Bellunese a partire dalla sera di sabato, 27 aprile, a causa delle abbondanti nevicate che si sono verificate sul territorio. Lo scrivono i vigili del fuoco su Twitter specificando che gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi abbattuti e assistenza a persone in difficoltà. L'articolo Maltempo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve ...

Maltempo : in Veneto oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco per la nevicata nel bellunese : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - oltre 60 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per le avverse condizioni metereologiche, che dalla giornata di ieri hanno interessato tutta la provincia bellunese con abbondanti nevicate. Le operazioni di soccorso hanno riguardato il taglio di piante, il recup

Maltempo nel Lazio : funnel cloud a Pomezia : Un fronte instabile, legato alla presenza di un nucleo di aria fredda in quota sulla penisola, sta interessando attualmente il Lazio: in particolare una linea temporalesca piuttosto intensa si è...

Maltempo - paura nel Vicentino : croce della chiesa cade durante la messa : paura questa mattina a Santorso (Vicenza) durante la messa: a causa del Maltempo, si è staccata la croce che si trovava nella cima del campanile di Santa Maria Immacolata, ad oltre 80 metri di altezza. In quei minuti si stava officiando la messa e anche un battesimo, ma si è reso necessario l’intervento dei pompieri di Schio per mettere in sicurezza la croce di ferro di circa 40 kg, caduta sulle gradinate della chiesa. I vigili del fuoco ...

Meteo Veneto - Maltempo nella Pedemontana : firmato lo stato di emergenza : Dalle prime ore di questa mattina gli uomini di AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), insieme al direttore Fabrizio Stella, sono nelle aree della Pedemontana veneta colpite ieri dal maltempo, per una prima verifica dei danni che le coltivazioni e il settore agricolo hanno subito soprattutto a causa delle forti grandinate abbattutesi in diverse province. Nello stesso tempo, gli uffici regionali hanno istruito il decreto per la ...

Meteo - il maestrale spazza via la sabbia del Sahara : generale rinfrescata nel weekend - Maltempo al Centro/Nord : Meteo – Torna a soffiare il maestrale sull’Italia nel weekend e le correnti fresche Nord/occidentali spazzano via, dopo una settimana, la sabbia del Sahara che ha reso particolarmente suggestivo lo scenario dei giorni scorsi con tramonti africani dalle tonalità giallastre e rossastre non solo nel nostro Paese, ma anche su gran parte d’Europa. Le temperature sono in diminuzione dopo il caldo estivo dei giorni scorsi, culminato ...

Maltempo - grandinate nel Vicentino : danni alle colture di mais : Una breve ma intensa grandinata si è abbattuta nel pomeriggio e nella serata di ieri sul Veneto, causando danni anche alle colture, in particolare nella pedemontana in provincia di Vicenza. “Da una prima stima, i danni più ingenti sembrerebbero riguardare il mais, appena germogliato, mentre gli asparagi sono quasi sicuramente salvi. Dovremo attendere i prossimi giorni invece per poterci esprimere relativamente alla situazione di ulivi e ...

Maltempo nel Genovese : grandinata record nella Valpolcevera : Maltempo nel Genovese, dove una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia debole. Verso le 20 il fenomeno si è spostato sul centro del capoluogo al momento senza danni ma con un attento monitoraggio da parte delle forza ...