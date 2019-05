Inter | sarebbero vicini tre colpi | tra questi c' è Diego Godin

Conte può tornare in Serie A : fra le pretendenti ci sarebbero Roma - Inter e Milan : Antonio Conte vuole la Serie A e un pezzo di Serie A sogna Antonio Conte. L'allenatore salentino, dopo un anno sabbatico, avrebbe deciso di tornare in pista e di farlo a casa sua, in Italia. Le pretendenti non mancano, dall'Inter di Marotta, ex dirigente ai tempi della Juventus di Conte, alla Roma che presto avrà come nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, attualmente in forza al Torino e grande amico dell'ex CT azzurro (entrambi ...

Inter - sarebbero tre i sogni di mercato di Marotta : tra questi c'è Chiesa : L'Inter sta già lavorando in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri sono vicini alla qualificazione in Champions League e questo è un fattore non da poco, soprattutto per incrementare il fatturato e puntare su giocatori di livello Internazionale. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è terza in classifica con sessantuno punti ed ha cinque lunghezze di vantaggio sul Milan e sei sulla Roma, rispettivamente quarto e ...

Inter - rivoluzione per Marotta : sarebbero pronti tre addii - tra questi Perisic : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri usciranno dal settlement agreement siglato con la Uefa, saranno liberi dai vincoli del fair play finanziario e, dunque, potranno muoversi con maggiore libertà sul mercato per rinforzare la rosa. Questo, però, non vorrà dire che si potrà investire pesantemente senza guardare anche alle entrate economiche. Il club, infatti, farà molto anche per quanto ...

Libia - Silvio Berlusconi : "Intervenga l'Europa - no alla guerra. Ci sarebbero effetti drammatici" : E' sempre stato contrario alla guerra in Libia e ora Silvio Berlusconi torna sul tema e avverte del grande pericolo che stiamo correndo: "Assistiamo con grande preoccupazione all'involuzione della situazione in Libia, che rischia di tramutarsi in una crisi molto grave con conseguenze drammatiche sul

Inter - strategia Marotta : obiettivi principali sarebbero Conte e Milinkovic-Savic : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha dichiarato più volte che si punterà su profili già abituati a vincere e che possano sviluppare un certo senso di appartenenza alla maglia. L'obiettivo è quello di cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che in Italia domina incontrastata da otto anni. Per farlo i margini di errore sono ...