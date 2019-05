Il Papa | ' Non chiudere le porte a chi bussa ai nostri confini'

Papa Francesco : "I migranti non sono una minaccia e gli Stati devono proteggerli" : Accoglienza. E' la parola d'ordina di Papa Francesco che lancia un nuovo monito sui migranti in occasione dell'udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che si svolge dal 1° al 3 maggio 2019, presso la Casina Pio IV in Vaticano, sul tema Nation,

Omicidio suicidio a Ragusa - il papà di Alice : “Simone era ossessivo - per lei non era amore” : Claudio Bredice, papà di Alice, la 33enne uccisa dal marito suicida a Ragusa, ha raccontato che la figlia aveva intenzione di lasciare il poliziotto: "Lui era diventato ossessionato, la seguiva ovunque e non poteva mai allontanarsi da sola. Erano sempre insieme. Una volta mi disse che questo per lei non era amore".Continua a leggere

1° maggio - parla il Papa : "Le mie preghiere vanno a chi non ha un lavoro" : Pina Francone Papa Francesco ha tenuto l'udienza generale in Piazza San Pietro in occasione della Festa del Lavoro: "La disoccupazione è tragedia mondiale" "Oggi celebriamo la Memoria di San Giuseppe lavoratore. La figura dell'umile lavoratore di Nazareth ci orienti sempre verso Cristo; sostenga il sacrificio di coloro che operano il bene e interceda per quanti hanno perso il lavoro o non riescono a trovarlo". Così ha parlato Papa ...

Cinque secoli fa la canonizzazione di San Francesco di Paola - il Papa ricorda il patrono della Calabria : Al termine dell’udienza generale, Papa Francesco ha ricordato che “oggi ricorre il quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi, patrono della Calabria e della gente di mare italiana“. “Vorrei esortare i suoi figli spirituali e quanti lo hanno come celeste patrono a mettere in pratica il suo messaggio di ‘continua conversione’ – ha affermato -, ...

Il Papa ha detto ai parrucchieri di non essere pettegoli : Ha detto loro che non bisogna «cedere alla tentazione del chiacchiericcio che facilmente si insinua anche nel vostro contesto lavorativo»

"Noi pastafariani non siamo più assurdi dei cattolici. Al mio collega Papa Francesco offrirei un piatto di pasta" : Dopo aver trascorso tre ore con i pastafariani non sai se, in effetti, ci sono o ci fanno. L'occasione è un evento in piazza Dante, a Napoli, per il rilancio della campagna "DioScotto". "Fa parte della più ampia End Blasphemy Laws, con cui decine di associazioni nel mondo chiedono l'abolizione della bestemmia come reato. Noi vogliamo introdurre un'imprecazione che non offende nessuno: DioScotto, appunto", dice ad HuffPost Emanuela ...

Papa : Gesù dice a tutti noi : Se tu non sei in pace - tocca le mie piaghe : La risurrezione di Gesù e l'inizio di un dinamismo nuovo di amore, capace di trasformare il mondo con la presenza dello Spirito Santo'. 'In questa seconda domenica di Pasqua, siamo invitati ad ...

'Quel bacio non mi ha infastidito Ma per i figli servono mamma e papà' : Perché un bambino, per venire al mondo, ha bisogno di mamma e papà". share Domenica 28 Aprile 2019 - 10:35

Emiliano Sala - morto il papà del calciatore scomparso nella Manica. «Il cuore non ha retto» : Nuova tragedia nella famiglia di Emiliano Sala, l'attaccante argentino morto in un incidente aereo avvenuto nel Canale della Manica il 21 gennaio scorso. Oggi il papà...