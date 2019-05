Che Tempo Che Fa | Fazio | Salvini non è venuto Confido in un' occasione nella

blogo

(Di domenica 5 maggio 2019)Fabioapre la puntata di CheChe Fa del 5 maggio con una "doverosa precisazione" dichiarazione per spiegare al pubblico che il ministroè stato invitato a partecipare, in un'ottica di pluralismo "cui il nostro programma si è sempre attenuto", ma che ha fatto sapere, "con continue dichiarazioni" che non avrebbe accettato l'invito. "Come forse saprete, dopo Forza Italia avremmo divuto ospitare la Lega, e in particolare il suo segretario Matteo, al quale abbiamo ripetuto molte volte inviti senza ottenere alcuna risposta formale" inizia. Il 'no' è arrivato in altro modo: "Il Ministro però ha fatto sapere in molti interventi pubblici e in numerosi comizi elttorali che non sarebbe inter". Il conduttore prosegue: "Ovviamente la cosa ci dispiace perché al di là della sua opinione su di me, che non mi permetto in questa sede di discutere, sarebbe ...

NicolaMorra63 : #Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo in piazza. Un morto davanti una scuola tempo fa. Brutalità… - petergomezblog : Rai, presidente Foa: “Compenso di Fazio molto elevato, problema di opportunità Predappio? Un servizio sproporzionat… - rubio_chef : Ci fosse una testata giornalistica che riportasse i fatti per come realmente stanno! Deduco che siete tutti in bust… -