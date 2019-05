Peschereccio italiano affonda a Malta | un morto e un disperso

Un Peschereccio italiano è affondato vicino a Malta : c’è almeno un morto : Intorno alle 4 di oggi, sabato 4 maggio, un peschereccio italiano si è ribaltato al largo di Malta . In base alle prime informazioni disponibili una delle persone a bordo è morta dopo essere stato soccorsa e portata in un ospedale

Peschereccio italiano naufraga a largo Malta : 1 morto e 1 disperso : Un Peschereccio italiano di Siracusa, lo "Zaira", è affondato questa notte intorno alle 4 nelle acque di Malta . Dei 4 membri dell'equipaggio, uno è deceduto, due sono stati ricoverati in un ospedale ...

Peschereccio italiano affonda a largo Malta - un morto e un disperso : Un Peschereccio iscritto al compartimento marittimo di Siracusa, lo “Zaira”, è affondato la notte scorsa a largo di Malta. Secondo le prime notizie uno dei componenti dell’equipaggio è morto in un ospedale dell’isola dopo essere stato recuperato insieme ad altri due marittimi; un quarto risulta ancora disperso. Ricerche sono in corso da parte delle autorità maltesi. Il naufragio, che si è ...