Moto2 | GP Spagna | pole per Jorge Navarro Bulega e Baldassarri in seconda fila

VIDEO Moto2 - Highlights Qualifiche GP Spagna 2019 : sintesi ed immagini salienti : Le immagini più belle e la sintesi delle Qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della Moto2. La pole position è andata a Jorge Navarro. GLI Highlights DELLE Qualifiche DELLA Moto2

Moto2 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Jorge Navarro è in pole position - Bulega 5° davanti a Baldassarri : Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up ha firmato il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( ...

Moto2 - risultato FP3 GP Spagna 2019 : Remy Gardner abbatte il record della pista - grande ritorno di Nicolò Bulega : Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) fa segnare il tempo di 1.41″393 e abbatte il record della pista sul circuito di Jerez durante la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di Spagna 2019 del Mondiale di Moto2. Il figlio d’arte australiano precede di 109 millesimi lo spagnolo Alex Marquez (Marc VDS) e la Kalex Team Gresini del britannico Sam Lowes. In particolare, nel tempo dello spagnolo salta agli occhi il ...

Moto2 - GP Spagna : Navarro conquista le Libere - giornata no per Baldassarri : Un campanello d'allarme. La prima giornata di prove di Baldassarri è andata tutta storta. Fermo per gran parte del primo turno, causa problemi elettronici, ripetuti,, il romagnolo è anche caduto in ...

LIVE Moto2 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : tra poco il semaforo verde per le prime libere della Moto2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del venerdì della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio di Spagna 2019. La classe mediana è pronta all’esordio sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera, per il quarto appuntamento della stagione. La pista spagnola è una delle più conosciute da team e piloti, dato che si disputano diverse sessioni di test e anche martedì la Moto2 (assieme alla Moto3) sarà impegnata in una intensa giornata di ...

