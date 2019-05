Due giorni con Marzia Il Giro dei due mari fa tappa a Marsala e Petrosino

Nuovi sbarchi di migranti a Porto Pino - in Due giorni arrivati quindici algerini - Sardiniapost.it : Sono ripresi gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna . Tra ieri e oggi lungo la spiaggia di Porto Pino nel territorio di Sant'Anna Arresi sono stati registrati due sbarchi. Il primo barchino con a ...

Affetto da distrofia muscolare - 19enne muore Due giorni dopo aver coronato il suo sogno : diplomarsi : Ha speso gli ultimi cinque anni a studiare da casa, con un'insegnante a domicilio, per poter raggiungere il diploma. Alla fine Dakota è riuscito a coronare il suo sogno in ospedale - dopo aver dovuto abbandonare la scuola a causa della distrofia muscolare di Duchenne - due giorni prima della sua morte.

Dakota - 19enne morto Due giorni dopo aver realizzato il sogno del diploma : Il sogno di diplomarsi e pochi giorni da vivere: ecco la storia del 19enne Dakota Johnson, che è riuscito ad ottenere il titolo di studio presso la Science Hill High School di Johnson City (Tennessee) solo un paio di giorni prima di arrendersi alla malattia. A raccontare la sua storia è la CNN.Affetto da distrofia muscolare di Duchenne, una patologia a progressione rapida che causa atrofia e debolezza muscolare, il ragazzo era ...

Bologna - Due stupri in cinque giorni : in manette 27enne libico : Ha seminato il terrore a Bologna negli ultimi giorni un 27enne libico che ha tentato di stuprare una studentessa bolognese di 23 anni ed ha violentato sessualmente una donna di origini marocchine di ...

In cinque giorni violenta Due ragazze : straniero in cella : Un richiedente asilo di 26 anni senza fissa dimora, che si è dichiarato di origine libica, è stato fermato dai carabinieri di Bologna con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due ragazze. Due gli ...

Amazon - le consegne Prime passeranno da Due giorni a uno soltanto : L'azienda di Jeff Bezos si conferma una delle società più redditizie del mondo e resta sul podio delle aziende con una capitalizzazione superiore ai mille miliardi di dollari.

Bagno di folla per la Due giorni di Salvini in Sicilia : E' iniziato da Corleone il giro di due giorni in Sicilia del ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivato sull'isola il 25 aprile, per un tour elettorale in sette città. A Monreale, Bagheria, Caltanissetta, Motta Sant'Anastasìa, Gela e Mazara del Vallo la Lega corre infatti con propri candidati per le amministrative di domenica 28 aprile. Il leader del Carroccio, giunto a Corleone insieme al capo della Polizia Franco Gabrielli, ha inaugurato ...

Bagno di folla per la Due giorni di Salvini in Sicilia : Monreale, 26 apr., askanews, - E' iniziato da Corleone il giro di due giorni in Sicilia del ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivato sull'isola il 25 aprile, per un tour elettorale in sette ...

Pensionato muore in casa - il cane lo veglia Due giorni e lo difende anche dai soccorritori : di Vittorino Bernardi - Nella serata di domenica, festa di , è stato trovato privo di vita steso sul letto il 75enne Arturo Roncaglia . Un vicino di casa nel pomeriggio ha chiamato il 112 perché da un ...

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS : tutto pronto per Due giorni di grande rally con la seconda prova del tricolore WRC : ... come dire che si passa da un classico all'altro, dal rally "della freccia rossa", ad un "must", come il rallye Elba, uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo. CI sono tutti, coloro che ...

Al via la 32a edizione di Saluserbe - Due giorni con il 'nettare degli dei' : Ricchissimo infine il programma degli spettacoli nel borgo, con campane tibetane, danza, performance acrobatiche, animazione, clown, piece teatrali, ludobus e proiezioni. Accanto al mercatino di ...

Lega : Due giorni di Salvini in Sicilia - Gelarda '25 aprile di legalità' : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia è pronta ad accogliere Matteo Salvini per un 25 aprile di Legalità insieme alle forze dell'ordine". Così Igor Gelarda, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e candidato alle Europee del 26 maggio. Due giorni in Sicilia - 25 e 26 aprile - per il vic

Lega : Due giorni di Salvini in Sicilia - Gelarda '25 aprile di legalità' (2) : (AdnKronos) - Dopo Corleone, il tour di Salvini proseguirà nei comuni dove la Lega si presenta con i suoi candidati sindaci alle elezioni amministrative di domenica 28 aprile. Sempre il 25 aprile sarà, alle 16.15, a Monreale, in piazza Guglielmo II, per il candidato sindaco Giuseppe Romanotto. Alle

Il cellulare pieghevole si rompe dopo appena Due giorni - Samsung posticipa lancio Galaxy Fold : Il colosso degli smartphone sudcoreano Samsung ha deciso di posticipare il lancio del suo Galaxy Fold, previsto per la giornata di venerdì 26 aprile, a seguito delle recensioni negative arrivate da ...