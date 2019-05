Cadavere in mare al largo di Ravenna | potrebbe essere di una ragazza di 17 anni scomparsa

Dramma in vacanza - Pierangelo si tuffa e non riemerge più : trovato Cadavere in mare : La vittima, il 50enne veneto Pierangelo Capuzzo, era in vacanza in una rinomata località balneare egiziana sul Mar Rosso. Al momento del ritrovamento del cadavere l'uomo indossava la sua tuta da sub. Questa circostanza fa ipotizzare agli inquirenti locali che l'uomo si sia tuffato per una immersione e che sia stato vittima di un malore o un incidente.Continua a leggere