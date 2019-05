Bucchioni | ' Allegri aspetta incontro ma Agnelli non chiama | possibile sorpresa della Juve'

Bucchioni : 'Allegri è sicuro di restare - Agnelli non ha più parlato - gatta ci cova' : La stagione calcistica è ai titoli di coda ed allora i club sono proiettati a programmare il futuro prossimo. Anche la Juventus sta cercando nuove soluzioni per dare l'assalto al tabù Champions League e, a quanto pare, non sembra così convinta di continuare a farlo con Massimiliano Allegri. Il mistero che aleggia intorno al previsto incontro tra il 'Conte Max' e Andrea Agnelli è stato ampiamente trattato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale su ...

Bucchioni : 'Vertice Agnelli-Allegri dopo il Primo maggio' : Arrivano conferme sulla permanenza di Allegri alla Juventus. Lo ha ribadito lo stesso tecnico toscano ospite della trasmissione della Rai 'Che Tempo Che Fa', quando ad una precisa domanda di Fazio ha risposto che ha un ulteriore anno di contratto e che rimarrà a Torino. Dubbi però restano, da parte soprattutto degli addetti ai lavori, in merito alla volontà di Agnelli di proseguire con il tecnico toscano, dopo cinque anni di successi nazionali, ...

Bucchioni parla del mercato della Juventus : 'Allegri non resterà' : La vittoria della Juventus del campionato di Serie A non ha attenuato la delusione dei tifosi e dirigenza bianconera riguardante la Champions League: la sconfitta contro l'Ajax ha evidentemente messo in evidenza i problema di una rosa che ha bisogno di una 'mezza' rivoluzione per diventare competitiva soprattutto in Europa. La Juventus dovrebbe ripartire da Allegri, il presidente bianconero lo ha confermato nel post partita di Juventus-Ajax, ma ...