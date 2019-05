Terremoto | ancora una scossa in Sicilia MAPPE e DATI

Marte è ancora sismicamente attivo - la sonda Insight della Nasa registra il primo Terremoto : La sonda Insight ha rilevato un primo "debole ma distinto" sussulto proveniente dalle profondità del suolo marziano . La scossa, registrata lo scorso 6 aprile dal sismometro Seis, potrebbe ...

Terremoto Filippine - scossa ancora più violenta : paura per lo sciame sismico : Nel Paese asiatico una nuova scossa di Terremoto ancora più forte di quella che lunedì ha portato paura, distruzione e morte. Il sisma arriva dopo una lunga sequenza di scosse inferiori ma comunque potenti che sta esasperando la popolazione locale. Le Filippine infatti sorgono su un’area tettonicamente molto complessa dove si scontrano ben tre placche tettoniche. Si tratta di un evento sismico registrato nel centro del Paese, a 13 ...

Marche - la terra trema ancora : all’alba Terremoto di magnitudo 3.1 : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata questa mattina alle 6 e 25 a Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo.Continua a leggere

Terremoto di magnitudo 6.1 in Giappone - la terra trema ancora nella "Cintura di fuoco" : Il Giappone si trova nella "Cintura di fuoco" , o " Ring of fire ",, la zona con il più alto tasso di terremoti ed eruzioni vulcaniche al mondo . I dati sulla cintura di fuoco sono impressionanti: il ...

Lino Guanciale da La Porta Rossa a L’Aquila - 10 anni dopo il Terremoto tra ricordi e ferite ancora aperte : Da attore a conduttore, Lino Guanciale presenta "L'Aquila, 03:32 – La generazione dimenticata", un documentario per ricordare il sisma che ha colpito il centro Italia. Lo speciale, diretto da Simona Ercolani e Felice Cappa, andrà in onda su Rai2 il 5 aprile, in occasione del decennale dal terremoto. Attraverso le testimonianze di alcuni sopravvissuti, Lino Guanciale ripercorrerà gli eventi della notte del 6 aprile 2009, con approfondimento ...

Onna - il simbolo del Terremoto de L’Aquila ancora in macerie. Giustino Parisse : “La mia vita è finita quella notte del 2009” : Nel cronoprogramma della ricostruzione, Onna doveva essere la prima frazione a essere ricostruita. Dieci anni dopo, tutto è come prima. O meglio, i soldi per i lavori sono stati stanziati, e sono pronti a essere erogati, ma i cantieri avviati sono solo 6 su 21, dei quali solo tre quelli completati. Una sola famiglia è tornata nella sua casa originaria. “Ma sarebbe scorretto scaricare ogni responsabilità alle istituzioni, spesso le colpe di ...

Terremoto : “A 10 anni da L’Aquila ancora tantissimo da capire” : C’e’ ancora tantissimo da capire sui terremoti: a dieci anni dal sisma che nella notte del 6 aprile 2009 ha sconvolto L’Aquila si sa molto di più di questi fenomeni naturali, ma ancora non abbastanza. “Sono una sfida scientifica di prim’ordine, con ripercussioni sociali di straordinaria importanza”, ha osservato il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Per ...

RADIO 24 ALL'AQUILA DIECI ANNI DOPO IL Terremoto - Una città deserta che ritrova i suoi tesori e attende ancora risposte : E gli studenti, che rappresentano una voce significativa della vita e dell'economia cittadina, sono diminuiti. Così anche le attività che hanno riaperto in centro storico - 86 su mille, calcola ...

La terra trema ancora nelle Marche : Terremoto di magnitudo 3.1 a Fermo : Una scossa di magnitudo 3.1 è stata distintamente avvertita dalla popolazione in provincia di Fermo. Epicentro in mare.Continua a leggere