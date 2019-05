Salvata in autostrada, ora vola ai mondiali: la storia della cagnolina Jo e di Luca e Alice

“Era terrorizzata. Aveva paura di tutto. Tuttora, anche se meno, quando andiamo a passeggio e vede un camion, si butta a terra spaventata”, spiega Luca parlando della cagnolina. Alice, che pratica l’agility dog al Centro cinofilo Felicia a Mercatale, un giorno decide di portare Jo. Ma il cane è molto veloce e lei fa fatica a starle dietro. Così subentra Luca. Jo e Luca diventano una coppia pronta per competere grazie a Samantha Marocchi, istruttrice di Agility dog: “L’Agility è una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni – spiega al quotidiano Samantha -. Si può praticare a livello agonistico oppure anche amatoriale”. È una disciplina che contribuisce a creare una relazione tra il conduttore e l’animale e aiuta anche il cane a imparare a fidarsi del suo compagno. Tutto si insegna tramite il gioco e la piccola Jo salvata dalla strada ora è pronta a sfidare anche cani di razza più grandi con la maglia azzurra. Fonte

