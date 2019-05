Le sedie da gaming di Game of Thrones 8 vi faranno giocare sul Trono di Spade

optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Dopo quasi due anni di attesa,of8 è finalmente iniziato ed entrato nel vivo. La serie TV di casa HBO ci ha riportati con la sua ultima stagione nel cuore della guerra tra vivi e morti, tra gli abitanti di Westeros e gli Estranei. Il terzo episodio, poi, ha segnato con la sua messa in onda uno dei momenti più alti mai visti sul piccolo schermo, grazie a soluzioni di regia che, per quanto in parte criticate, hanno regalato una Battaglia di Grande Inverno dal deciso sapore emozionale.Una battaglia, quella diof8, che resterà forse per sempre nei cuori dei fan della saga e di tutti gli amanti della serialità televisiva, fatta di giochi di luce spettacolari e di morti forse poco incisive. Ma che, giocoforza, hanno dato uno scossone agli eventi in vista del gran finale. E se è vero che solo tre episodi ci separano dai definitivi titoli di coda, di recente il ...

OptiMagazine : Le sedie da gaming di #GameofThrones8 vi faranno giocare sul #TronodiSpade - zazoomnews : Le migliori sedie da Gaming da acquistare - #migliori #sedie #Gaming #acquistare -