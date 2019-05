Juncker | anche Berlino viola patto

Juncker : Sanchez formerà governo pro-Ue : 12.36 "Il presidente Juncker scriverà a Pedro Sanchez per complimentarsi per la sua vittoria chiara nelle elezioni in Spagna ieri. Siamo fiduciosi che, secondo il processo costituzionale spagnolo, Pedro Sanchez sarà in grado di formare un governo stabile e pro-europeo che permetterà alla Spagna di continuare a giocare un ruolo importante nell'Ue come è stato il caso finora". Lo ha detto il portavoce della Commissione, Margaritis ...

Jean-Claude Juncker dritto contro i sovranisti e la destra xenofoba. Attacca Orban (ma intende anche Salvini) : Nel mirino di Jean-Claude Juncker ci sono i sovranisti. Non nomina mai Matteo Salvini, ma c'è il suo identikit quando parla della destra xenofoba che avanza in Europa e quando si scaglia duramente contro il premier ungherese Viktor Orban. Intervistato da Fabio Fazio su Raiuno, alla vigilia del suo arrivo in Italia per incontrare Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano e Giuseppe Conte, il presidente della Commissione Ue riserva le parole ...

Ue : Conte - domani anche a cena con Juncker : Roma, 31 mar 14:39 -, Agenzia Nova, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del Festival nazionale dell'economia civile a Firenze ha confermato ai giornalisti:..., Rin,

Con la Cina anche il Lussemburgo Alla faccia degli strali di Mr Juncker : Dopo le polemiche sull'Italia, anche il Lussemburgo di Juncker aderisce Alla Nuova Via della Seta cinese. L'annuncio durante il Boao Forum, nel silenzio generale di Macron e degli altri "alleati" Ue Segui su affaritaliani.it

Come l'Italia anche il summit Macron-Merkel-Juncker con Xi è uno schiaffo agli Usa : ... elemento fondamentale per poter accelerare la ripresa dell'economia italiana. Le ripercussioni in termini politici, di reputazione e di attrattività nei confronti degli Usa, dei nostri alleati e ...