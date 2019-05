Infortuni | operaio morto a Petralia | Cgil ' piccole ditte costrette a risparmiare su

liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Per noi l'esigenza di una maggiore sicurezza vale sia per le grandi imprese che per chi opera nelle. Anzi vale soprattutto per leimprese artigiane dove, per abbattere i costi della crisi, si risparmia proprio su questo aspetto. Per far fronte all

zazoomnews : Infortuni: Petralia Soprana operaio precipita da balcone e muore - #Infortuni: #Petralia #Soprana - ElenaVigutti : RT @fvenuti76: Nel 2018 in Italia 641.26 infortuni di cui 1.133 con esito mortale. @regioneFVGit una delle peggiori nella classifica dell'… - MichelePorcaro1 : RT @fvenuti76: Nel 2018 in Italia 641.26 infortuni di cui 1.133 con esito mortale. @regioneFVGit una delle peggiori nella classifica dell'… -