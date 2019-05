Speculazione sulla volatilità ai massimi storici | allarme sulle Borse

ilsole24ore

(Di mercoledì 1 maggio 2019) In Borsa gli investitori sono tornati a giocare con lo stesso fuoco che produsse il crollo dei listini nel febbraio del 2018: cioè con gli indici di. Le scommesse ribassiste su questi indici - secondo i dati di CFTC - hanno infatti registrato i nuovi....

