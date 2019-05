Il visore VR Valve Index ha prezzo e data di uscita ufficiali | ma niente Half-Life

optimaitalia

(Di mercoledì 1 maggio 2019)Dopo essersi mostrato per la prima volta al grande pubblico,definisce finalmente i suoi confini. A seguito della presentazione ufficiale, il colosso di Bellevue ha infatti svelatodiper il suodedicato alla realtà virtuale. Chiamato inevitabilmente a scontrarsi con Oculus Rift di Facebook e con PlayStation VR targato Sony. Lada cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari è quella del 28 giugno di quest'anno. Per quanto riguarda ilfa sapere che il suo avveniristico caschetto costerà 539 euro per il solo headset e 799 euro insieme ai due controller. Prezzi non di certo abbordabili, ma che sono ampiamente giustificati dalle caratteristiche tecniche del prodotto., come già anticipato dain passato, si presenta allora come un dispositivo per la realtà virtuale di nuova concezione che permetterà agli ...

OptiMagazine : Il visore VR #ValveIndex ha prezzo e data di uscita ufficiali, ma niente Half-Life - this_cool_boy_ : Valve Index: annunciati prezzo, data di uscita e specifiche del visore VR - cyberanimax : -