Atletica – Trofeo Opitergium | la Nazionale femminile U20 si impone a Oderzo

Atletica - Trofeo marcia Podebrady : i convocati dell’Italia - spiccano Eleonora Giorgi e Matteo Giupponi : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’incontro internazionale di Podebrady , tradizionale evento riservato alla marcia in programma sabato 6 aprile nella località della Repubblica Ceca. Saranno presenti ben 13 azzurri: sei seniores impegnati nella 20 km e sette under 20 che saranno schierati nella 10 km. Spicca la presenza di Eleonora Giorgi che prosegue la ...

Atletica – Coppa Europa di lanci - gli azzurri pronti per il trofeo continentale di Samorin : E’ arrivata in Slovacchia la squadra italiana che sabato 9 e domenica 10 marzo sarà in gara nel trofeo continentale con 16 atleti tra peso, disco, martello e giavellotto La squadra azzurra è partita oggi per Samorin, in Slovacchia, dove sabato 9 e domenica 10 marzo sarà impegnata per la 19esima edizione della Coppa Europa di lanci. Nella prima delle due giornate si disputeranno le gare maschili senior di peso e disco, mentre al ...