Volley | A2 Femminile | Orvieto corsara a Torino in Gara 1 di Semifinale

Volley Femminile - play-off 2019. Le migliori italiane delle semifinali : Egonu decisiva - Malinov - che regia! : PAOLA Egonu. La donna che sposta gli equilibri, che si fa trovare sempre pronta al momento giusto, insomma quella che fa la differenza. In semifinale l’opposto di Novara non ha avuto la continuità dei tempi migliori ma l’impressione è sempre stata che averla e non averla avrebbe fatto la differenza ed è andata così. Devastante in attacco e in battuta, il capolavoro vero lo compie in gara-1 quando entra a metà del terzo set e ...

Volley : A2 Femminile - Trento travolge Caserta in Gara 1 di Semifinale : IL TABELLINO- DELTA INFORMATICA TRENTINO - GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 Caserta 3-0, 25-19 25-18 32-30, DELTA INFORMATICA TRENTINO: Fiesoli 15, Furlan 9, Mazzon 12, Mc Clendon 14, Fondriest 8, Moncada 1, ...

Volley Femminile - Conegliano-Novara : la Finale infinita - l’eterna sfida che vale lo scudetto. In attesa della Champions League : La Finale infinita. Possiamo ribattezzare in questo modo la sfida tra Conegliano e Novara, ormai diventata la grande classica della pallavolo italiana. Le due formazioni si affronteranno nella serie che metterà in palio lo scudetto, come è successo dodici mesi fa quando a imporsi furono le venete. Lo stesso atto conclusivo ci era stato donato anche nelle ultime due Coppa Italia (vinte entrambe dalle piemontesi) e in Supercoppa Italiana (due ...

Volley : A1 Femminile - Novara raggiunge Conegliano in Finale scudetto : IL TABELLINO- SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IGOR GORGONZOLA Novara 2-3, 16-25 25-21 25-13 21-25 19-21, SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bosetti 13, Ferreira Da Silva 7, Haak 24, Vasileva 14, Stevanovic 10, ...

Conegliano-Novara - Finale Scudetto Volley Femminile 2019 : calendario - date - programma - orari e tv : Conegliano e Novara si affronteranno nella Finale Scudetto di volley femminile, le prime due della regular season si contenderanno il tricolore nell’atto conclusivo che incomincerà mercoledì 1° maggio e che si disputerà al meglio delle cinque partite (conquista il titolo chi vince tre incontri). Si preannuncia una serie particolarmente equilibrata e avvincente tra le due grandi corazzate del nostro campionato che si sono già sfidate lo ...

Volley Femminile - Novara vola in Finale Scudetto! Egonu show - 38 punti e Scandicci ko al tie-break. Ora super sfida con Conegliano : Novara si è qualificata alla Finale Scudetto di Volley femminile, le piemontesi hanno sconfitto Scandicci per 3-2 (25-16; 21-25; 13-25; 25-21; 21-19) nella gara-4 della semiFinale e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo che assegnerà il tricolore chiudendo la serie sul 3-1. Le ragazze di Massimo Barbolini affronteranno Conegliano (3-0 a Monza) nella rivincita della Finale dell’anno scorso vinta dalle Pantere ma bisogna ...

