Ubriaco rompe a testate vetrina del bar Poi assale i poliziotti

notiziaoggi

(Di lunedì 29 aprile 2019) ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca >...

mockinglies : Il mio ex mi rompe il cazzo da ubriaco e dopo due ore finisce in pronto soccorso dopo una caduta e si procura 15 pu… - Volevodirti_em : Chi ti rompe i denti per sentirsi duro Chi ti ruba il pane per sentirsi furbo Che suono fa Quest'anima Che ride… - Domenic89215160 : Rompe i bicchieri di un bar di Gemona, era completamente ubriaco -