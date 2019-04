Indonesia, fatica uccide scrutinatori

ilpost : In Indonesia, 272 persone sono morte per la fatica contando i voti delle elezioni, dice la Commissione elettorale - LaStampa : In Indonesia 272 scrutatori sono morti per la fatica, contando i voti delle elezioni dello scorso 17 aprile. - LaStampa : Elezioni in Indonesia: 272 scrutatori sono morti per fatica nel contare i voti, 1.878 si sono ammalati… -